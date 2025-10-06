IGIENE MENTALE CASTEL DI SANGRO: ASL, “GIA’ ASSUNTO UNO PSICHIATRA A TEMPO INDETERMINATO”

CASTEL DI SANGRO – “L’azienda si era mossa da tempo per adottare misure di rafforzamento del personale che sono successivamente sfociate nell’assunzione di uno psichiatra a tempo indeterminato”.
È quanto afferma, in una nota, la Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, di cui è direttore generale dallo scorso primo settembre Paolo Costanzi, in merito alle notizie di stampa relative ai problemi di personale del Centro di Igiene Mentale di Castel di Sangro.
“La situazione era già all’attenzione dell’azienda – prosegue la Direzione – tanto che già a luglio era stata autorizzata l’assunzione di uno psichiatra da destinare all’area peligno-sangrina”.
“L’acquisizione di questa unità a tempo indeterminato va nella direzione di un graduale potenziamento dell’organico, fermo restando la difficoltà, che si registra a livello nazionale, di reperire specialisti nei diversi campi. Nell’area della Valle peligno-sangrina e su un settore così delicato la direzione resta vigile e presente”, conclude la nota.
