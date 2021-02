IINCHIESTA ACQUA FRESCA: PER CELANO, “LA CITTA’ PRIMA DEI DESTINI PERSONALI”

CELANO – “Quanto sta scuotendo la città di Celano in questi giorni colpisce ognuno di noi per la gravità dei reati contestati, per le figure coinvolte e per l’ammontare delle somme, soldi pubblici, riportate negli atti giudiziari”.

Lo affermano i consiglieri comunali di opposizione del gruppo “Per Celano” Gesualdo Ranalletta, Calvino Cotturone e Angela Marcanio, dopo l’arresto ai domiciliari del sindaco di Fratelli d’Italia Settimio Santilli, e in carcere del vicesindaco Filippo Piccone.

“Ora abbiamo un commissario prefettizio nella persona di Giuseppe Canale, incaricato di svolgere le funzioni del sindaco e della giunta comunale, che nel nostro ruolo di consiglieri incontreremo nelle prossime ore e a cui rivolgiamo, da subito, il nostro saluto e l’augurio di buon lavoro unitamente alla nostra totale disponibilità a collaborare al suo fianco nell’esclusivo interesse di Celano”, si legge nella nota.

Il gruppo Per Celano “nell’esprimere piena fiducia nella magistratura, riafferma il principio della presunzione di innocenza e il pieno diritto alla difesa: alle persone coinvolte và la nostra viva solidarietà e vicinanza umana. Per quel che attiene alle figure istituzionali siamo convinti contribuiranno a distinguere la posizione ed il destino della persona da quella della città, rendendo tutto più trasparente. Noi abbiamo interesse a che Celano sia governata al meglio ed autorevolmente. Abbiamo a cuore la città e lavoreremo in questa direzione con il senso civico che ci contraddistingue, come sempre abbiamo fatto finora, quali rappresentanti dei cittadini, responsabili e votati all’interesse collettivo”.

Download in PDF©