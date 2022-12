IKEA: L’ABRUZZESE AQUILIO ALLA GUIDA DELLA CONTENT FACTORY INGKA GROUP IN SVEZIA

L’AQUILA – Ikea chiama Alessandro Aquilio a dirigere la Content Factory di Ingka Group con sede a Malmö/Hubhult, in Svezia: farà parte del Management team della comunicazione come Content Manager, riportando direttamente a Belén Frau, Group Communication Manager di Ingka.

Nato a L’Aquila, classe 1979, Aquilio è laureato in Scienze della Comunicazione con specializzazione in comunicazione aziendale e ha conseguito un Master in Economia e Management alla LIUC di Castellanza.

Aquilio si occuperà di far crescere la struttura, nata per promuovere il posizionamento e rafforzare l’engagement con il brand, concentrandosi sull’approccio strategico e la realizzazione di contenuti end-to-end per l’intero Gruppo. Un Centro di produzione e innovazione, che consentirà alla nuova struttura di sperimentare approcci creativi originali, rilevanti per i mercati internazionali, coprendo aree come il digital e il social, le campagne di posizionamento, gli eventi, alla comunicazione interna e il creative studio.

Aquilio è entrato in IKEA Italia Retail nel 2016 come Country Public Affairs and Communication Manager, divenendo in seguito anche Sustainability Manager. Ha promosso diverse campagne quali “No Room for Violence” – contro la violenza domestica – e “Fatelo a Casa Vostra” – a difesa dei diritti LGBT+, ottenendo riconoscimenti a livello nazionale e internazionale.

Nel 2020 ha lasciato la sua posizione per entrare in Sanofi come Communication Director per l’Italia.

“È con grande emozione che torno nel posto che considero casa, avendo il privilegio di poter lavorare al futuro della Content Factory, una realtà appena nata nel cuore di IKEA in Svezia. Un vero hub creativo da cui far nascere contenuti e progetti a supporto di un love-brand come IKEA, rispondendo alle sfide attuali e creando nuove opportunita´ di comunicazione. Sono certo che, grazie al giusto mix di creatività e competenza, saremo in grado di andare oltre le sfide attuali, rafforzando ulteriormente il posizionamento del Gruppo”, dichiara Alessandro Aquilio, Content Manager di Ingka Group.

Prima di approdare in IKEA nel 2016, ha maturato una vasta esperienza nell’ambito della comunicazione aziendale, come le relazioni con i media e i social, la comunicazione interna e la comunicazione di crisi. È autore di diversi libri, tra narrativa e tematiche legate alla sua professione, tra i quali “Ventitre secondi – L’Aquila 6 Aprile 2009” (Kellermann) e “Parola di testimonial” (Lupetti).