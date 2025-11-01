IKEA SAN GIOVANNI TEATINO, SCATTA SCIOPERO, SINDACATI, “SEMPRE MENO DIRITTI, AZIENDA NON TRATTA”

SAN GIOVANNI TEATINO – Condizioni di lavoro che continuano a peggiorare, il mancato rinnovo del Contratto integrativo aziendale (Cia), scaduto nel 2019, “mancanza di disponibilità dell’azienda a discutere di temi fondamentali quali la distribuzione dei weekend, i turni di lavoro, le condizioni economiche e le modalità di organizzazione del lavoro, come previsto dal contratto nazionale.

Per queste ragioni all’Ikea di Sano Giovanni Teatino sono oggi e domani in sciopero i lavoratori dell’Ikea, la multinazionale dell’arredamento-

“Le criticità territoriali e le relazioni sindacali nel punto vendita di San Giovanni Teatino – dice in una nota la Filcams Cgil – sono ormai evidenti e preoccupanti. Durante l’ultimo incontro, le Rsu Filcams Cgil Chieti del punto vendita hanno avanzato proposte concrete, tra cui la turnazione sulle domeniche di riposo e maggiori equità nelle turnazioni, considerando che le condizioni dei lavoratori continuano a peggiorare”.

La Filcams Cgil di Chieti, unitamente alla Rsu, denuncia “un atteggiamento che, nonostante le difficoltà, si traduce in una totale mancanza di disponibilità al confronto e in decisioni che penalizzano i dipendenti, senza alcuna reale prospettiva di miglioramento. La volontà dell’azienda di proseguire le trattative senza proporre soluzioni concrete appare come un tentativo di dilatare i tempi, lasciando i lavoratori in uno stato di incertezza e disagio”.