IL 103ENNE GIUSEPPE, DA CAMPANA DI FAGNANO ALTO ALL’AQUILA PER GLI ACQUISTI ALLA BOTTEGA DI MARCELLO

L’AQUILA – Quasi centotré anni e non sentirli. Con un rispetto d’altri tempi per tradizioni ed abitudini, sane, di una vita.

Venerdì scorso il signor Giuseppe Del Grande, classe 1919, da Campana, frazione di Fagnano Alto (L’Aquila), nel cuore della Valle Subequana, è tornato all’Aquila a fare visita ed acquisti alla Bottega da Marcello, in piazza Duomo, come da tradizione.

Perché questa bottega, il signor Giuseppe la frequenta dal dopoguerra. “Ci ha raccontato che all’epoca veniva in centro storico con le sue mucche, al mercato in Piazza. Ricorda bene le piccole botteghe, le bancarelle e le piccole attività di scambio che si svolgevano tutte qui in centro storico – si legge sulla pagina Facebook della Bottega da Marcello -. Dai paesi in molti raggiungevano L’Aquila a piedi o in bicicletta, per andare a vendere o a comprare al mercato in Piazza. Noi c’eravamo allora e ci siamo ancora oggi, così come il nostro bellissimo Giuseppe, 103 anni a giugno, un secolo di vita e con grande soddisfazione ci dice che ancora oggi sceglie la qualità. Grazie di cuore, Giuseppe, per averci portato ancora una volta un pezzettino di storia”.

La Bottega da Marcello è uno degli storici negozietti di piazza Duomo. Nel luglio del 2020, il giovane Marcello De Angelis ha voluto riaprire, a undici anni dal sisma del 6 aprile 2009, in onore di suo nonno Marcello che la aprì nel 1945, un’attività commerciale che per decenni è stata tra le più frequentate ed apprezzate del capoluogo abruzzese. (red.)