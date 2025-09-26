IL 10ELOTTO PORTA BENE A FRANCAVILLA: VINTI CINQUANTAMILA EURO

FRANCAVILLA AL MARE – Abruzzo in festa con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, in viale Alcione, grazie a un 8. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,89 miliardi da inizio anno.
