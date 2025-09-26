IL 10ELOTTO PORTA BENE A FRANCAVILLA: VINTI CINQUANTAMILA EURO

26 Settembre 2025 11:17

Chieti - Cronaca





FRANCAVILLA AL MARE – Abruzzo in festa con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, in viale Alcione, grazie a un 8. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 21,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,89 miliardi da inizio anno.

Commenti da Facebook

RIPRODUZIONE RISERVATA
Download in PDF©
  1. IL 10ELOTTO PORTA BENE A FRANCAVILLA: VINTI CINQUANTAMILA EURO
    FRANCAVILLA AL MARE - Abruzzo in festa con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, vinti 50mila euro a Francavilla al Mare, in p...


Ti potrebbe interessare:

ARTICOLI PIÙ VISTI: