IL 10ELOTTO PORTA BENE A PESCARA: VINTI 25MILA EURO NELLA RICEVITORIA DI VIA RIO SPARTO

ROMA . Il 10eLotto premia l’Abruzzo. Nel concorso di martedì 9 dicembre, come riporta Agipronews, colpo da 25mila euro a Pescara – il più alto di giornata – grazie a un 8 Oro centrato in via Rio Sparto. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 26,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 3,7 miliardi da inizio anno.
- IL 10ELOTTO PORTA BENE A PESCARA: VINTI 25MILA EURO NELLA RICEVITORIA DI VIA RIO SPARTOROMA . Il 10eLotto premia l’Abruzzo. Nel concorso di martedì 9 dicembre, come riporta Agipronews, colpo da 25mila euro a Pescara – il più alto d...