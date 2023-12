IL 13 GENNAIO AL TEATRO MASSIMO DI PESCARA L’ATTESO RITORNO DELLA MUSICA DI MANNARINO

PESCARA – Dopo un tour trionfale di quest’estate con un doppio sold out alla Cavea dell’Auditorium di Roma, con oltre 20 date in tutta Italia (tutte sold out) e più di 40.000 paganti, Mannarino a grande richiesta prosegue con CORDE per gli ultimi appuntamenti live del progetto, prodotto e organizzato da Vivo Concerti. Con un repertorio totalmente rinnovato, torna per le ultime date di CORDE dopo il grande ritorno sui palchi quest’estate a 10 anni dal debutto del progetto. Un tour diverso dalle precedenti versioni di CORDE che mette al centro i pensieri e le riflessioni dell’artista attraverso una scelta musicale che spazia tra le canzoni degli album più recenti a quelli più storici, spogliandole delle loro sonorità originali.

“Quelle stesse canzoni che sono nate con il suono della chitarra fin da quando avevo 16 anni e cominciavo da autodidatta ad approcciarmi allo strumento. E proprio ora, più che mai, ripenso a quella volta, di tanto tempo fa, quando un musicista gitano di Barcellona mi scrisse su una pagina una frase che tradotta suonava così “‘chi entra nella giungla delle 6 corde non ne esce vivo’“ – ha commentato Mannarino. La performance prende vita in venue intime e suggestive per rivivere a pieno l’inimitabile rapporto che il cantautore ha costruito negli anni con il suo pubblico.

CORDE è la chiusura di questo nuovo capitolo che andrà in scena anche al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 13 gennaio alle 21. I biglietti del concerto, organizzato da Best Eventi, sono disponibili sui circuiti Ticketone www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com (online e punti vendita): primo settore 63,25 – secondo settore 57,50 – palchetto 55,20 – galleria 51,75 (diritti di prevendita inclusi).