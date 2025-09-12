ASL L’AQUILA: LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA MONDIALE PER LE CURE DEI BAMBINI

L’AQUILA – Fare prevenzione nell’assistenza pediatrica per costruire un futuro più sicuro e sano per il bambino: è il tema su cui sarà incentrata, quest’anno, la giornata mondiale della sicurezza delle cure e della persona assistita, che si celebra il 17 settembre prossimo, promossa annualmente dall’Oms.

Nell’ambito delle diverse iniziative previste nella Regione, il servizio Risk Management della Asl 1 Abruzzo, diretto dalla dottoressa Patrizia Roselli, aderirà alla manifestazione coinvolgendo, con una campagna di sensibilizzazione, genitori, tutori, operatori sanitari, educatori e comunità all’insegna dello slogan: ‘Cure sicure per ogni neonato e ogni bambino’.

Lo staff del Risk management è composto dal dirigente medico Piera D’Abrizio e, per il personale infermieristico, dalle dottoresse Angela Ciccone, Lucia Quadrato e Cecilia Pulsoni.

“L’obiettivo è attuare azioni di prevenzione per evitare future conseguenze negative sulla salute del bambino – si legge in una nota – In questa ottica, sarà distribuito e affisso materiale divulgativo in ospedali, ambulatori di pediatria, medici di base, distretti sanitari, Urp e sedi delle associazioni dei pazienti della provincia aquilana”.

“L’azione di sensibilizzazione si articola su diversi aspetti e ha l’obiettivo di impostare una strategia comune per seguire, sostenere e tutelare i piccoli, lavorando con istituzioni sanitarie, educatori e famiglie”.