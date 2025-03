IL 21 MARZO ALL’AQUILA L’ASSEMBLEA UNCEM PER TUTTO L’APPENNINO, BERADINETTI, “TAPPA IMPORTANTE”

L’AQUILA- Si terrà all’Aquila venerdì prossimo, 21 marzo, l’Assemblea Uncem per tutto l’Appennino. Con i sindaci e gli amministratori di tutti i Comuni, Uncem invita imprese, associazioni, Terzo Settore, datoriali, università, per analizzare insieme le sfide politiche dei territori montani. L’appuntamento inizierà alle 9.30 nella sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo. Il titolo dell’incontro è “Il buon governo del noi. Comuni e comunità in dialogo. Montagna alla prova del domani”.

“È una tappa importante nel percorso che stiamo compiendo insieme, per continuare il lavoro sulle grandi riforme che toccano i nostri territori, a partire dalla nuova legge nazionale sulla montagna, la delega fiscale, la riscrittura del Tuel – evidenzia Lorenzo Berardinetti, presidente di Uncem Abruzzo e sindaco di Sante Marie (AQ) – I nostri Enti sono pezzo portante della democrazia e del Paese che costruisce coesione, sviluppo, pace, in un contesto europeo certamente difficile. I sindaci e le sindache sono testimoni dell’unità necessaria nelle nostre comunità. Siamo artefici del dialogo e impegnati con imprese, terzo settore, PA tutta a generare fiducia e vicinanza ai cittadini”. Sono questi, e altri ancora, i temi dell’Assemblea all’Aquila. Lo rende noto l’Ansa.

“Ricorderemo il sindaco di Subiaco che ci ha lasciato troppo presto, nel dolore di tutti, alla vigilia dell’Assemblea che avremmo dovuto tenere nel suo Comune. Con lui, impegnati a costruire Futuro” aggiunge Luigi Fasciani, vicepresidente Uncem nazionale. “I Comuni – proseguono Berardinetti e Fasciani – sono attori del dialogo, protagonisti di nuova speranza per i territori e le nostre comunità. Nel ‘noi’ che supera fragilità e solitudini. Ne abbiamo tanto bisogno”.