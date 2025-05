IL 24 E 25 MAGGIO TORNA “CANTINE APERTE”: COINVOLTE CINQUANTA AZIENDE IN ABRUZZO

TERAMO – Per il secondo anno consecutivo saranno ben 50 le aziende del Movimento Turismo del Vino Abruzzo che sabato 24 e domenica 25 Maggio parteciperanno a Cantine Aperte, la festa del vino più grande d’Europa che come da tradizione quasi trentennale si svolge in tutta Italia durante l’ultimo weekend di Maggio in oltre 600 cantine sparse su tutta la penisola.

Con 18 aziende la provincia di Teramo, ovvero Colline Teramane è quella più rappresentata con le zone di Controguerra e Atri che vedono una maggiore concentrazione di cantine. Quindi segue la provincia di Chieti con 16 aziende delle Colline Teatine tra cui 1 della DOCG Tullum e una della DOC Villamagna. In provincia di Pescara invece saranno 15 tra le 11 della zona Terre dei Vestini e le 4 in della DCG Casauria. Chiude l’elenco l’unica azienda partecipante della provincia aquilana e quindi di Terre Aquilane.

Regolamento che cambia leggermente dopo le importanti modifiche degli ultimi anni e che prevende l’offerta base di 5€ per la visita guidata dell’azienda e 2 degustazioni di vino in ogni cantina e inoltre con ulteriori 5€ nella prima cantina visitata, l’acquisto di calice e sacca ufficiali della manifestazione – calice logato MTV Abruzzo e sacchetta di colore azzurro con la scritta bianca “meglio in Cantina che al Mare” – che diventano quindi un vero e proprio “passaporto dell’enoturista” per visitare più aziende possibili durante tutto il weekend.

“Negli ultimi 10 anni con il Movimento Turismo del Vino Abruzzo abbiamo fatto un grande lavoro per ridare un’identità chiara ad un evento che ci sembrava un po’ stanco, almeno in Abruzzo. La totale gratuità della manifestazione era un ostacolo per la sostenibilità economica delle aziende nel partecipare convintamente (nel 2015 erano 32 le cantine aderenti) e allo stesso tempo disincentiva tanti appassionati alla ricerca di esperienza di maggiore qualità” dice Nicola D’Auria, Presidente MTV Abruzzo, che prosegue “quindi nella volontà di rimanere sempre un evento popolare e di natura promozionale, abbiamo iniziato a dare un piccolo ma significativo valore economico all’offerta base di visita guidata e degustazioni, abbiamo dato la possibilità di prendere le prenotazioni alle cantine aderenti e quest’anno addirittura abbiamo fatto un vero e proprio censimento dei servizi offerti nel weekend da ogni azienda così che ogni enoturista abbia chiaro fin da subito quali azienda organizzano eventi con maggiore focus sul prodotto vino e quali invece organizzano delle giornate più all’insegna della convivialità e del divertimento”.

Poi conclude: “I risultati sono ottimi con il numero delle aziende partecipanti che cresce di anno in anno su tutta la regione con un’offerta di qualità che accontenta un po’ tutti i target di età, di spesa e di conoscenza del mondo del vino. Non a caso l’Abruzzo all’interno del Movimento Turismo del Vino nazionale è una regione presa come modello per l’organizzazione di Cantine Aperte”.

A tal proposito sono tantissime le attività organizzate dalle singole cantine e che vanno dalle degustazioni di annate storiche con abbinamento di prodotti gastronomici tipici del territorio, ad attività outdoor quali trekking e uscite in bici, feste danzanti e molto altro. Tutti i programmi sono consultabili sul sito www.mtvabruzzo.it mentre la prenotazione va effettuata nelle singole aziende.