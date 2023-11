IL 24 NOVEMBRE ZINGARETTI (PD) ALL’AQUILA CON LUCIANO D’AMICO IN UN CONVEGNO SUL DIRITTO ALLO STUDIO

L’AQUILA – Venerdì 24 novembre all’Aquila dalle 17.30, nella sede della Cgil in via Saragat, si svolgerà l’incontro “Diritto allo studio, diritto al futuro”, organizzato dal Partito Democratico e dai Giovani Democratici abruzzesi.

Interverranno Luciano D’Amico, candidato alla Presidenza della Regione per il Patto per l’Abruzzo, e Nicola Zingaretti, deputato del Pd, già Presidente della Regione Lazio. “Sarà l’opportunità – dichiara Saverio Gileno, segretario dei Gd regionali – per ascoltare studentesse e studenti e tracciare ancora una volta un quadro dei problemi del sistema scolastico e universitario della nostra regione. Il governo Marsilio l’ha purtroppo peggiorato in modo significativo. In Luciano D’Amico abbiamo da subito trovato un interlocutore attento, la sua esperienza di Rettore e docente universitario lo pone del resto in una posizione in questo senso privilegiata. Sappiamo che è consapevole che offrire migliori opportunità e condizioni a studentesse e studenti e in generale ai giovani non significa solo garantire i diritti e migliorare la qualità della vita di una parte della popolazione, ma fare l’interesse di tutto l’Abruzzo, valorizzare le risorse umane, costruire uno slancio verso il futuro”.

Daniele Marinelli, segretario del Pd Abruzzo, sottolinea che “nel generale fallimento dell’amministrazione Marsilio rientra a pieno titolo il capitolo delle politiche per la scuola, l’università, la formazione. Semplicemente si tratta di un settore abbandonato. Il confronto con Zingaretti, che nel Lazio ha realizzato interventi importanti ed efficaci e nel lavoro da deputato continua ad approfondire e a proporre su questi temi, sarà molto prezioso”.