IL 27 MAGGIO PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE NEGLI OSPEDALI DI TERAMO E DELLA VAL VIBRATA

TERAMO – Open day dedicato alla prevenzione cardiovascolare nei due ospedali Bollino Rosa della Asl di Teramo, al “Mazzini” e al “Val Vibrata”. Si terrà il 27 maggio con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla popolazione dagli esami strumentali, a colloqui, info point e distribuzione di materiale informativo.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte in Italia e nel mondo con un notevole impatto anche in termini di morbosità e disabilità. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) tali patologie sono responsabili del 31 per cento dei decessi annui e il tasso di mortalità legato a questi disturbi è in aumento, con una stima di 23,3 milioni di morti previste entro il 2030.1

“La prevenzione rappresenta sempre la strategia più efficace per ridurre il rischio di patologia e mortalità nelle malattie cardiovascolari”, dichiara il direttore generale Maurizio Di Giosia, “Infatti, la maggior parte dei problemi cardiaci tende a svilupparsi lentamente, nel corso di molti anni. Per questo abbiamo aderito ben volentieri all’iniziativa della Fondazione Onda Ets. Un’individuazione precoce dei problemi cardiaci, con l’adozione di corrette strategie preventive e di piccoli accorgimenti, diminuisce il rischio cardiovascolare”.

I servizi offerti dalle strutture del network Bollino Rosa che hanno aderito all’iniziativa sono consultabili sulla pagina web https://iniziative.bollinirosa.it/ricerca/index/w35: basta selezionare la regione e la provincia di interesse per visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i relativi servizi offerti con indicazioni su date, orari e modalità di prenotazione.

In particolare all’ospedale di Teramo il 27 ci si potrà sottoporre a ecografia dell’aorta addominale dalle 8,30 alle 13,30 (prenotazione obbligatoria telefonando allo 0861/429569 dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle 17) nell’ambulatorio della Uoc Chirurgia Vascolare (primo lotto, secondo piano).

All’ospedale Val Vibrata si terrà invece un reclutamento di pazienti a medio ed alto rischio attraverso questionari e brochure informative dalle 9 alle 13 nell’atrio di ingresso del presidio.