IL 29 LA SCRITTRICE DI PIETRANTONIO PRESENTERA’ IL SUO ROMANZO AL FOYER DEL MARRUCINO A CHIETI

CHIETI – Mercoledì 29 novembre, alle ore 17.30, la nota scrittrice Donatella Di Pietrantonio presenterà al Foyer del Teatro Marrucino il suo ultimo romanzo “L’età fragile” (Einaudi). Pagine che arrivano diritte al cuore, dove le figure femminili sono protagoniste assolute così come la difficoltà di essere madri e figlie. L’incontro è organizzato dalla Libreria De Luca, in collaborazione con l’A.p.a. (associazione psicanalitica abruzzese), con la Proloco Chieti Accademia Tegea ed ha il patrocinio del Comune di Chieti e del teatro Marrucino. ”

Incontrarsi per stare insieme, e parlare di libri e di lettura, è un attimo bellissimo e rivoluzionario, visto l’avanzare dei forsennati ritmi digitali – dice Antonella De Luca – un momento importante per rallentare e capire il nostro mondo. Le parole dell’ultimo lavoro di Donatella Di Pietrantonio sono nette e potenti e ci fanno capire che spesso le ferite del nostro vissuto sono i veri punti cardinali per orientarci nell’esistenza”.