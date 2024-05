IL 31 MAGGIO A PESCARA PRESENTAZIONE DEL DOCUFILM SULL’AUTISMO “IO CI PROVO”

PESCARA – A Pescara venerdì 31 maggio 2024 alle ore 18 al cinema Sant’Andrea l’Associazione Scuola Cultura ed Arte “Fulvio Luciani”, la Cooperativa sociale “Lavoriamo insieme“ e la Fondazione Pescarabruzzo presentano il docufilm “ Io ci provo” di Francesco Paolucci.

Il documentario nasce all’interno del Centro di riabilitazione per l’autismo “La casa di Michele”, struttura semi-residenziale con disponibilità per la presa in carico di venticinque utenti che svolgono il percorso riabilitativo all’interno della struttura e venticinque che svolgono progetti esterni. Dal 2014 “La casa di Michele” è gestita dalla cooperativa sociale “Lavoriamo insieme”, che ha prodotto il documentario insieme alla Kerato film. Il documentario “Io ci provo” è stato ideato dallo psicologo Rosario Sabelli e dal film maker e giornalista Francesco Paolucci che ne firma anche la regia. Sinossi del docufilm: Antonello sente il peso delle responsabilità, va in palestra e sa bene quali siano i suoi obiettivi. Uno di questi è prendere la patente, che poi vuol dire anche diventare grandi agli occhi di tutti. Francesco conosce bene la sua voce e la usa per doppiare i suoi personaggi preferiti, vorrebbe fare il doppiatore. Denis si tatua la pelle, ha una passione per la cucina e suona la chitarra elettrica e Adis sa riparare computer e gli piace fare il fonico in una piccola web radio. C’è un altro Francesco, poi, che dice sempre “Il mio corpo è fatto del cento per cento di acqua salata”. Sa guidare la barca e spesso lo fa andando incontro alle onde. Forse, lui è il mare. Cosa hanno in comune questi ragazzi? Sicuramente la voglia di realizzare i propri sogni nonostante tutto.