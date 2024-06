IL 5 GIUGNO GIORNATA DELL’AMBIENTE A BUSSI SUL TIRINO ORGANIZZATA DAI FAI-CISL

BUSSI SUL TIRINO – Mercoledì 5 giugno la Fai Cisl Abruzzo Molise organizza la 6^ giornata dell’ambiente a Bussi sul Tirino (Pe) Parco Sambuco sponde del fiume Tirino.

“Torniamo a svolgere questo evento su tutto il territorio nazionale per riqualificare aree verdi e beni comuni, per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese verso la salvaguardia del territorio. Ringraziamo il Sindaco Lagatta per l’immediata disponibilità data e la sensibilità dimostrata a tema. Saremo in tanti, dirigenti, operatori, delegate e delegati, lavoratrici e lavoratori, presenti mercoledì. Alla giornata dedicata all’ambiente organizzata dalla FAI CISL parteciperà anche la CISL AbruzzoMolise. Le crisi legate al dissesto idrologico, le siccità, il consumo del suolo sono segnali allarmanti che devono preoccupare tutti. Vanno fatti investimenti e programmati interventi sul lavoro forestale, consorzi di bonifica e lavoratrici e lavoratori del settore agroalimentare devono essere protagonisti di un cambiamento che deve mettere al centro dello sviluppo la tutela dell’ambiente e la sostenibilità, tema per noi rilevante anche all’interno dei rinnovi contrattuali dei settori agricoli. Chiediamo, con forza, alle controparti datoriali di rinnovare i contratti provinciali dei lavoratori agricoli, solo così si dimostra che vi è sensibilità vera verso importanti collaboratori che sono poi coloro che portano le eccellenze italiane e regionali nei piatti dei consumatori.”