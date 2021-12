“IL BENESSERE ALL’AQUILA E LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO”, INCONTRO AL PALAZZETTO DEI NOBILI

L’AQUILA – Le eccellenze del territorio: legumi, zafferano, prodotti caseari, vino, pasta, dolci e tanto altro al centro del villaggio di Natale dell’Aquila, a Piazza Duomo, nelle “Casette del Benessere” e negli incontri dedicati al Palazzetto dei Nobili.

Il progetto “Il Benessere all’Aquila” è realizzato in collaborazione tra l’assessorato al Turismo del Comune dell’Aquila, l’Arta Abruzzo e l’associazione culturale Le vie dello Zafferano.

MERCOLEDì 29 DICEMBRE ORE 18 PALAZZETTO DEI NOBILI – L’AQUILA

INCONTRO – DIBATTITO “IL BENESSERE ALL’AQUILA E LE ECCELLENZE DEL TERRITORIO”

Relatore dell’incontro: professoressa Maria Giuliana Tozzi, membro dell’Accademia Medica della provincia dell’Aquila “Salvatore Tommasi”, già professore di Fisiologia Umana e di Scienze Tecniche Dietetiche Applicate e presidente del CL Dietistica dell’Università degli Studi dell’Aquila.

“Al di là del suo valore nutrizionale, ogni alimento ha infatti un impatto ambientale che scaturisce dal suo intero ciclo di vita. Pertanto, la scelta di quale cibo mangiare influisce ed orienta le strategie politiche con ripercussioni economiche, sociali ed ambientali. La impegnativa scommessa del futuro è quindi quella di favorire il benessere umano in un pianeta le cui risorse sono in esaurimento ed in cui la diffusione di patologie legate a uno stile di vita non corretto è in aumento. Mediterraneo negli ingredienti e nei profumi, creativo per la varietà dei prodotti tipici, lo stile alimentare aquilano ha la caratteristica di essere memore della propria tradizione ed ha la capacità preziosa di offrire sapori antichi e nobili perché semplici”.

Parteciperanno: Fabrizia Aquilio, assessore Comune dell’Aquila; Sonia Fiucci, presidente Vie dello Zafferano; Maurizio Dionisio, direttore generale Arta Abruzzo; Emanuele Imprudente, vice presidente Regione Abruzzo; William Zonfa, chef.

Al termine del dibattito show cooking con lo chef William Zonfa che realizzerà un piatto della salute:

Zuppa di lenticchie di Santo Stefano, nocciole, calamari e prezzemolo

Per info sulla prenotazione dello show cooking tel. 392 626 6829