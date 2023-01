IL BISCOTTIFICIO ARTIGIANALE AQUILANO KUCINO ALLA RASSEGNA ENOGASTRONOMICA “TASTE” DI FIRENZE

L’AQUILA – Anche quest’anno Kucino, il biscottificio artigianale aquilano, sarà presente al Taste di Firenze dal 4 al 6 febbraio a Fortezza da Basso, appuntamento di riferimento per scoprire le migliori aziende, prodotti e tendenze del food & beverage italiano e non solo.

Il food lab abruzzese partecipa ormai da diversi anni all’appuntamento con le eccellenze enogastronomiche italiane, rappresentando l’Abruzzo aquilano tra i 500 espositori presenti, e anche quest’anno porterà il suo marchio insieme alle altre aziende abruzzesi presenti alla manifestazione.

La manifestazione, presenta il meglio delle eccellenze enogastronomiche italiane e della food culture contemporanea, è l’occasione per scoprire peculiarità territoriali ed ascoltare straordinarie storie familiari ed imprenditoriali. Come quella di Kucino, laboratorio di idee e di produzione artigianale di biscotti, nato in Abruzzo e cresciuto grazie alla creatività e al sostegno di una famiglia appassionata e partecipe.

“Il FoodLab abruzzese”, si legge in una nota, “progettato e realizzato nel 2012 sulla spinta di una voglia di rinascita e di recupero della propria identità che ha caratterizzato la città di L’Aquila ed il suo comprensorio, rappresenterà anche quest’anno al Taste l’Abruzzo e la sua tradizione dolciaria: tutta la produzione del Biscottificio Artigianale Kucino è infatti da sempre caratterizzata da una forte creatività che permette all’azienda di di seguire la tradizione dolciaria aquilana e abruzzese, sia nelle ricette dei dolci più tipici e conosciuti, sia nei processi di produzione tutti rigorosamente artigianali, senza però mettere da parte creatività, innovazione, modernità, nelle proposte delle tre linee di biscotti dolci e salati, di mix e di snack”.

Proprio questa fusione di tradizione ed innovazione consente a Kucino di essere presente in Italia, ma soprattutto in Europa e in molti mercati internazionali (Giappone, Canada, Stati Uniti) e di portare con orgoglio il nome di L’Aquila e l’immagine dell’Abruzzo in tutto il mondo.