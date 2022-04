IL BORGO DEI BORGHI: NAVELLI IN CORSA, ANCORA POCHE ORE PER VOTARE

NAVELLI – Cresce l’attesa per la finale della nuova edizione del Borgo dei Borghi. La sfida che ha visto il comune di Navelli, in rappresentanza dell’intera regione Abruzzo, si concluderà tra poche ore. Intanto si moltiplicano gli appelli da parte di personaggi dello spettacolo e del mondo della cultura per convogliare il voto sul comune abruzzese.

Per tutti la chiusura delle votazioni è stata fissata per la mezzanotte di domenica 3 aprile. Tutti coloro che hanno a cuore la nostra regione potranno votare nel corso di queste ultime ore per assicurare il loro sostegno al comune di Navelli collegandosi al link https://bit.ly/VotaperNavelli .

“Abbiamo mosso tutte le leve che potevamo per sollecitare la popolazione a votare per Navelli e per l’Abruzzo”, ha detto il sindaco di Navelli Paolo Federico, “Siamo convinti che la nostra regione farà un buon risultato ma resta fondamentale che ogni singola persona apporti il proprio contributo esprimendo la preferenza sul sito della trasmissione”.

Il vincitore della nuova edizione della manifestazione il Borgo dei Borghi oltre ad avere la possibilità di una vetrina d’eccezione a livello nazionale, potrà contribuire a far conoscere gli aspetti legati alla cultura, alle produzioni agro alimentari, all’artigianato e alla storia del territorio. Per questo la sfida resta molto sentita da parte di tutti i comuni partecipanti che sperano di potersi aggiudicare la nuova edizione.

“L’invito è quindi a votare in massa per il comune di Navelli e dare un ulteriore contributo alla visibilità e al rilancio turistico dell’intera regione con tutti i vantaggi che questo passaggio potranno portare”, afferma il sindaco.