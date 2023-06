IL CALCIO ABRUZZESE VIVE UN ANNO DA INCORNICIARE

Non sempre il calcio che fa sognare è quello delle grandi competizioni internazionali come la Champions League, l’Europa League o, in ambito nazionale, lo Scudetto o la Coppa Italia. Esistono tante realtà meno conosciute in cui le emozioni che si vivono e la passione dei tifosi non ha nulla da invidiare al calcio di vertice.

In Italia ci sono oltre 1,4 milioni di persone che praticano il gioco del calcio e oltre 14.000 squadre, di vario livello. Possiamo tracciare una grande distinzione tra il calcio professionistico e quello dilettantistico. Nel primo rientrano le tre maggiori divisioni del pallone italiano, cioè la Serie A, la Serie B e la Serie C. Nel calcio dilettantistico ci sono invece tutte le altre divisioni a partire dalla Serie D fino alla Terza Categoria, che rappresenta la nona divisione del calcio nel nostro Paese.

Come nel resto d’Italia, anche in Abruzzo il calcio è lo sport più praticato. Sono numerose, pertanto, le squadre presenti nella regione, molte delle quali hanno anche una storia quasi centenaria e una bacheca ricca di trofei.

Il Pescara fa sognare i suoi tifosi

La formazione abruzzese più importante in assoluto è sicuramente il Pescara Calcio (Delfino Pescara 1936), che attualmente milita in Serie C. Ad oggi è l’unica squadra dell’Abruzzo ad aver raggiunto la Serie A nella sua lunga storia (è stata fondata nel 1936), disputando in totale sette volte il campionato nella massima serie.

Il Pescara ha giocato anche ben 39 stagioni in Serie B, militando stabilmente nella serie cadetta per vari decenni. Anche in questo caso, si tratta dell’unica squadra abruzzese ad esserci riuscita.Sono cinque i campionati vinti nel corso della sua storia dal club pescarese: due campionati di Serie B, uno di Serie C, uno di Serie D e uno di Promozione.

Nella stagione 2022-2023, il Pescara ha fatto sognare i suoi tifosi giocandosi ai play-off la possibilità di una attesissima promozione in Serie B. Al termine della stagione regolare, infatti, il club si è classificato terzo nonostante un rocambolesco cambio di allenatore a stagione in corso. Ai play-off, i pescaresi sono riusciti a superare la Virtus Verona accedendo al turno successivo in cui hanno incontrato la Virtus Entella, arrivando in semifinale. Qui hanno affrontato il Foggia di Delio Rossi, con il quale hanno pareggiato 2-2 al termine dei tempi regolari, ma sono stati sconfitti ai rigori con il punteggio di 4-3. Il Pescara guidato da Zeman ha visto quindi infrangersi la possibilità della promozione, ma può dire di aver lottato fino all’ultimo in una stagione di certo non facile, ponendo le basi per fare meglio il prossimo anno.

L’Aquila promossa in Serie D

Grande festa nel capoluogo L’Aquila, dove la squadra cittadina si è resa protagonista di un’impresa che sarà ricordata negli annali del calcio regionale. La formazione aquilana ha infatti vinto il campionato di Eccellenza 2022-2023 conquistando una storica promozione diretta in Serie D.

La formazione rossoblu ha dominato il campionato, concludendo la stagione con 84 punti, ben dieci in più rispetto alla seconda classificata, il Giulianova. Dopo i buoni risultati della stagione scorsa, con la qualificazione ai play-off e l’arrivo alla finale, le quote calcio davano L’Aquila tra le favorite, ma la promozione non era per niente scontata. Per la città si tratta di un risultato importante, soprattutto dopo il fallimento della società nell’estate del 2018 e la conseguente ripartenza dalla Prima Categoria.

La squadra è tra le più importanti della regione, dato che nei suoi quasi 100 anni di storia – è stata fondata nel 1927 – è stata la prima formazione abruzzese ad essere promossa in Serie B nella stagione 1934-1935. Nella categoria cadetta giocò per tre stagioni negli anni ’30, ma fu costretta alla retrocessione a seguito di un incidente ferroviario che purtroppo decimò una buona parte della rosa. Sono numerosi i campionati di Serie C disputati, così come quelli di Serie D, categoria nella quale tornerà l’anno prossimo, con la promessa di continuare a fare sognare i suoi tifosi.

Il Teramo vince il campionato di Promozione

Tempo di festeggiamenti anche dalle parti di Teramo, dove la squadra locale ha raggiunto l’importante traguardo della promozione in Eccellenza. Un risultato che non ha sorpreso, dopo il dominio del campionato durante tutta la stagione, in cui il Teramo è stato sempre al vertice della classifica. Il bottino finale è di 65 punti, con ben venti vittorie, quattro pareggi e una sola sconfitta.

Per il Teramo non si tratta solo di un importante risultato sportivo, ma anche di una vera e propria rivincita, dopo le vicende giudiziarie che nell’agosto del 2022 hanno portato all’esclusione della squadra dalla Serie C per debiti fiscali mai saldati dalla società. Nonostante i ricorsi, la squadra è stata costretta a ripartire dal campionato di Promozione, ma evidentemente i valori in campo erano di categoria superiore e la voglia di reagire ha fatto il resto. In un solo anno una categoria è già stata recuperata.

Un anno d’oro per il calcio abruzzese

Si può certamente affermare che quella appena conclusa è stata una stagione d’oro per l’Abruzzo calcistico, con una promozione sfiorata in Serie B e due vittorie di campionato in Eccellenza e Promozione. L’appuntamento è ora per la stagione 2023-2024, dove le formazioni più importanti della regione proveranno a ripetere e migliorare i risultati di quest’anno.