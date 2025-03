IL CAMMINO DEL GRAN SASSO PREMIATO “A FA’ LA COSA GIUSTA”: TRA PRIMI CINQUE ITINERARI PIU’ CERCATI

L’AQUILA – Il Cammino del Gran Sasso sotto i riflettori a “Fa’ la cosa giusta”, la fiera del consumo critico e degli stili di vita in corso alla fiera di Rho Milano.

Non solo uno spazio tra gli espositori letteralmente preso d’assalto – si legge in una nota -, ma anche una premiazione ha visto protagonisti i promotori che hanno ricevuto un riconoscimento per essere tra i cammini più gettonati d’Italia.

In particolare, con ben 44mila visite e una crescita del 58% rispetto all’anno precedente, il Cammino del Gran Sasso si è posizionato al quinto posto nella classifica che il portale “Cammini d’Italia”, leader del settore, stila ogni anno analizzando i dati di tutta la community.

L’interesse verso questo itinerario che in 60 chilometri attraversa cinque comuni del Gran Sasso aquilano tra paesaggi mozzafiato e borghi incontaminati, è cresciuto grazie a un efficace lavoro di promozione e valorizzazione da parte degli operatori turistici. L’attenzione alla segnaletica, ai servizi di accoglienza e alla cura dell’ambiente hanno contribuito a rendere il Cammino un punto di riferimento per gli appassionati di trekking e turismo lento.

Il Cammino del Gran Sasso è un esempio anche in termini di intraprendenza dal basso considerando che sin dalla primissima fase un gruppo di visionari è riuscito per la prima volta a mettere attorno allo stesso tavolo ben cinque Comuni – quelli di Barisciano, Santo Stefano di Sessanio, Calascio e Castel del Monte, ai quali in un secondo momento si è aggiunto quello dell’Aquila – e dieci tra operatori turistici e non – l’Albergo Monte Selva e l’Ostello Natour di Barisciano, il B&b La Bifora e le lune di Santo Stefano di Sessanio, il ristorante La Taberna di Rocca Calascio, l’albergo Parco Gran Sasso e il ristorante Da Loredana di Castel del Monte e le associazioni I Viaggiatori nel Parco e Gran Sasso Guides, con la partecipazione di Legambiente Abruzzo e la testata online Virtù Quotidiane.

È un progetto finanziato dal Gal Gran Sasso-Velino. Il partenariato nato nel 2021 dall’unione tra albergatori, ristoratori e imprenditori del posto si è aggiudicato il bando nell’ambito della Misura 19-Sostegno allo sviluppo locale Leader di tipo partecipativo – sottomisura 19.2 – rivolta al turismo sostenibile.