IL “CAMPER AZZURRO” DELLA POLIZIA A ROSETO DEGLI ABRUZZI PER LA SICUREZZA STRADALE E LA LEGALITA’

ROSETO DEGLI ABRUZZI -– La Polizia di Stato, in collaborazione con il “Premio Borsellino” e con l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi (Teramo) ha organizzato l’iniziativa “Camper Azzurro”, dedicata alla sensibilizzazione degli studenti delle scuole secondarie sui temi della sicurezza stradale, della legalità e della cittadinanza attiva.

L’evento si terrà nei giorni di martedì 6 e mercoledì 7 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in Piazza della Repubblica (spazio antistante il Comune). Durante le due giornate gli studenti parteciperanno a incontri interattivi sul rispetto delle regole della strada, con l’utilizzo di simulatori di guida e con la supervisione di esperti della Polizia Stradale. Inoltre, grazie alla presenza di gazebo appositamente allestiti, sarà possibile assistere alle lezioni e alle dimostrazioni sulle preziose attività della Polizia Scientifica e della Polizia Stradale.

Le due giornate saranno coordinate da Francesca Martinelli, portavoce del “Premio Borsellino”. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione educativa e formativa per i giovani, promuovendo valori fondamentali per la loro crescita come cittadini responsabili.

“Siamo orgogliosi di ospitare il “Camper Azzurro” nella nostra città – affermano il Sindaco di Roseto Mario Nugnes e la Presidente del Consiglio Comunale Gabriella Recchiuti – Questa iniziativa è un’opportunità preziosa per i nostri studenti di apprendere in modo coinvolgente l’importanza della sicurezza stradale e del rispetto delle regole. Ringraziamo il Premio Borsellino, la Polizia di Stato, la Questura di Teramo e tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, comprese le scuole del territorio che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Investire nell’educazione dei giovani alla legalità è fondamentale per costruire una comunità più sicura e responsabile”.