IL CAMPIONE DEI CAMPIONI: A L’AQUILA IN SCENA I GRANDI ATLETI DI BOCCE

L’AQUILA – Un evento di livello e di interesse nazionale per tutti gli appassionati del gioco delle bocce, in programma a L’Aquila nei prossimi due giorni.

A partire da domani, giovedì 28 dicembre otto delle migliori atlete del mondo ed altrettanti atleti si esibiranno presso il bocciodromo Santa Giusta a Bazzano.

Domani, giovedì 28 dicembre, a partire dalle ore 15, in programma la suggestiva formula mista denominata “Lui e Lei”, con le campionesse ed i campioni presenti che giocheranno in coppia per un momento sportivo certamente avvincente ed interessante. Da segnalare la presenza della campionessa del mondo Stella Paoletti insieme ad altre importantissime atlete selezionate dalla Federazione Italiana Bocce in quanto di interesse per la rappresentativa nazionale.

L’iniziativa proseguirà il giorno seguente, venerdì’ 29 dicembre alle ore 10.00 con il torneo maschile. Anche in questa occasione, è prevista la presenza di giocatori pluri campioni del mondo quali Gianluca Formicone, Emiliano Benedetti, Leonardo Stacchiotti, campione italiano in carica, Alfonso Nanni, atleta di livello internazionale, nonché i pluridecorati Andrea Cappellacci, Francesco Di Vincenzo, Enrico Dall’Olmo, ed il rappresentante della Virtus L’Aquila Matteo Tarquini. Sarà purtroppo assente per motivi di salute l’altro campione del mondo, Mirko Savoretti della MP FILTRI Milano.

Da segnalare che Gianluca Formicone e Alfonso Nanni, appartenenti alla Società Vigasio di Verona, si sono aggiudicati il “triplete” delle bocce nel 2023, vincendo lo scudetto, la Coppa Italia e la supercoppa italiana.

Anche l’aspetto mediatico e della diffusione dell’evento sarà assolutamente significativo. L’iniziativa sportiva avrà una diretta streaming sul canale BartoHD Live con la telecronaca d’eccezione di Renato Scacchioli, gloria abruzzese dello sport delle bocce.

Presenzieranno il vicepresidente vicario della F.I.B. nonché presidente della Confederazione Europea Moreno Rosati e il presidente F.I.B. Abruzzo Gregorio Gregori. La direzione della gara verrà invece affidata all’arbitro internazionale Domenico Sposetti coadiuvato dal gruppo arbitri della Regione Abruzzo.

“Il campione dei campioni” è un evento inserito all’interno del ricco calendario di L’Aquila Rinasce con lo Sport 2023 ed è sostenuto dal Comune dell’Aquila e dalla Regione Abruzzo.