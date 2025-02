IL CHIETI BASKET SI RITIRA DAL CAMPIONATO DI SERIE B: “DECISIONE DOLOROSA MA INEVITABILE”

CHIETI – Il Chieti Basket si ritira dal campionato nazionale di serie B maschile.

Una notizia che era nell’aria e che è stata ufficializzata questo pomeriggio attraverso i canali ufficiali della società cestistica teatina.

Questo un passo del comunicato ufficiale della società: “Con profondo rammarico e dopo un’attenta valutazione la società Chieti Basket 1974 comunica che, a partire dalla prossima settimana, procederà con la rinuncia alla partecipazione al campionato. Tale decisione, estremamente difficile e resa inevitabile dalle attuali criticità economiche, è il risultato di un lungo percorso segnato da impegno e sacrifici personali. In virtù di ciò abbiamo già provveduto a comunicare agli organi competenti e in accordo con gli atleti e lo staff tecnico, che la partita di domenica 2 febbraio non potrà essere disputata”.

“Ci teniamo a precisare – prosegue il comunicato – che negli ultimi mesi, con non poche difficoltà, l’intera organizzazione ha mobilitato ogni risorsa personale e professionale per cercare di invertire una situazione già critica, nonostante il tentativo incessante di attrarre nuovi sponsor e instaurare un dialogo costruttivo con potenziali partner. Tuttavia le risposte ricevute non hanno soddisfatto le necessità economiche, imprescindibili per garantire una partecipazione adeguata al campionato, costringendoci ad accettare questa dolorosa realtà”.