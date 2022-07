“IL CINEMA FATTO A L’AQUILA DAGLI AQUILANI”. CINEMAZETA, “RIDARE FILM COMMISSION AL TERRITORIO”

L’AQUILA – CinemaZeta presenta tre giornate di cinema, tre appuntamenti con il cinema “fatto a L’Aquila dagli aquilani”.

Tutti i giovedì di luglio a partire dalle 18:30 – si legge in una nota – verranno presentati anche in prima visione, i film e i cortometraggi degli autori e artisti di cinema della nostra città.

Gli appuntamenti saranno intervallati da un aperitivo alla presenza dei registi, del direttore del Cinemazeta Manuele Morgese e del critico cinematografico Piercesare Stagni, alla riscoperta del cinema del territorio.

IL RESTO DELLA NOTA

“Quella del Cinemazeta è una missione di carattere culturale e sociale- Scrive in una nota Morgese direttore del Teatro e Cinema Zeta – La rassegna non ha nessun contributo o sostegno di carattere economico. Nasce dalla volontà del sottoscritto e dalla generosità di tutti gli artisti aquilani di riportare il cinema di serie A in Abruzzo e a L’Aquila”.

“Il messaggio che insieme agli operatori del settore vogliamo dare è chiaro: i giovani registi e produttori di cinema hanno bisogno dell’aiuto dei privati, come il Cinemazeta ma anche e soprattutto delle istituzioni locali ed in particolar modo della Regione Abruzzo. Bisogna investire più risorse per cambiare passo e ridare al territorio una film commission e strutture professionali al pari di altre regioni virtuose italiane e all’altezza delle sfide che il mercato dell’ audiovisivo pone a livello internazionale. È un bel momento per L’Aquila e per l’Abruzzo una festa del cinema e della cultura aquilana”, conclude.

Info e prenotazioni 0862/67335 – 329/7488830 – nuovcinemazeta@gmail.com, organizzazione@teatrozeta.it, teatrozeta@hotmail.it, www.cinemazeta.it