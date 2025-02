IL CIRCOLO PD DI SCOPPITO, “SILENZIO DEL COMUNE SUI SERVIZI ESSENZIALI”

SCOPPITO – “È sempre più evidente che gli amministratori di maggioranza del Comune di Scoppito Aq) si siano trasformati in manager di eventi cittadini visto che gli unici acquisti fatti dall’amministrazione sono quelli inerenti gli addobbi natalizi, i cannoni per riscaldare le tensostrutture, i biglietti di auguri e i rinfreschi: una perenne carnevalata che però lascia i cittadini privi dei servizi essenziali alla vita di comunità . Anche le bacheche social della maggioranza sono utilizzate esclusivamente per spot di eventi e cassa di risonanza per foto e video che li ritraggono con qualche politico del capoluogo; peccato che un territorio non si gestisca così, Scoppito è totalmente allo sbando”. Lo si legge in una nota del Pd.

“La pagina social ufficiale del Comune di Scoppito, tanto osannata la scorsa settimana da parte della maggioranza, non permette però di instaurare un dibattito con il cittadino neanche a scopo informativo. I cittadini non riescono a ottenere informazioni neanche dalla società che gestisce il servizio di trasporto scolastico, assistenza e vigilanza degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado; la scuola dell’infanzia ubicata nel comune di Scoppito è stato demandato in regime di “In house providing “alla società in house “Amiternum servizi srl”, ma ad oggi la sede legale della società che svolge il servizio è chiusa, ci sono dei lavori in corso all’interno, proprio in adiacenza dello stabile che ospita la cucina della mensa, nessun cartello è stato esposto per comunicare l’inizio e la fine dei lavori, né qualsiasi altra informazione utile alla collettività, neanche al telefono risponde qualcuno. Ma a Scoppito tanto questa è pura routine, acquistiamo pulmini nuovi per i bambini, poi li lasciamo senza vigilanza, fuori al piazzale del campo sportivo, e poi ci si lamenta della vandalizzazione degli stessi, tanto paga pantalone. L’ amministrazione comunale ha deciso di cancellare la vecchia autorimessa comunale invece di riqualificarla per metterci il “Nuovo Comune”.

“Persino per gli spostamenti dei contatori del gas o per i nuovi allacci ci sono problemi visto che l’Amiternum Servizi srl ha la sede chiusa e nessun dipendente risponde a telefono: a Scoppito si fa prima a riscaldarsi con la legna, peccato però che il servizio di taglio degli usi civici non è stato effettuato. Non ci può essere polemica, tutto deve essere silente e sopito, nessun problema deve essere affrontato, se non quello strettamente necessario dato dalla ribalta mediatica. L’ordine di scuderia è chiaro: non rispondere e dare spiegazioni a chi critica, a chi fa polemica a chi ha una voce in controtendenza”.