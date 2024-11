IL COMANDANTE DELLA LEGIONE CARABINIERI DI ABRUZZO E MOLISE RICEVUTO DA MARSILIO ALL’EMICICLO

L’AQUILA – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi all’Emiciclo, in visita istituzionale, il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Gen. Brig. Antonino Neosi. L’incontro è stato l’occasione per rinnovare il reciproco impegno istituzionale e rafforzare la collaborazione per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Durante il colloquio, il Presidente Marsilio ha espresso la sua gratitudine al Comandante e a tutti i carabinieri operanti sul territorio per il loro quotidiano impegno nella tutela dell’ordine pubblico e della legalità.