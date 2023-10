IL COMMERCIO VOLA AD AVEZZANO: SILVAGNI, “IL SALDO ARRIVO DI APERTURE NEL 2023 E’ DEL 50 PER CENTO”

AVEZZANO – Fine settimana di inaugurazioni ad Avezzano dove aprono nuove attività sia nel settore commercio che in quello finanziario.

“Un segnale importante – sottolinea il consigliere e Presidente della Commissione attività produttive Carmine Silvagni – di fiducia e di scommessa sulle potenzialità del capoluogo marsicano che si inserisce in un solco che ha caratterizzato positivamente il 2023” È sempre il consigliere a presentare i dati del SUAP (Sportello unico delle attività produttive del comune). Lo fa rimanendo prudente, perché in un contesto complesso a livello nazionale, conviene restare con i piedi per terra ma rappresentando numeri in crescita.

Un dato oggettivo, evidente sia nel settore “somministrazione alimenti e bevande” con 32 aperture contro 18 cessazioni che in quello degli “esercizi di vicinato” dove alle 22 attività che hanno chiuso, corrispondono ben 52 che hanno avviato una nuova iniziativa imprenditoriale nel 2023. Sabato, alla presenza del sindaco Giovanni Di Pangrazio c’era stata la presentazione degli uffici della Deutsche Bank-Ludom nella zona nord, mentre domenica – alla presenza del vicesindaco Domenico Di Berardino, dell’assessore Pierluigi Di Stefano e Cinzia Basilico – ha aperto al pubblico Dantoni sport in via Garibaldi ( il primo di quattro negozi che apriranno al pubblico nel 2024) e Memories in via Monte Zebio.

“Il saldo attivo di aperture di attività commerciali, artigianali e servizi dal primo gennaio 2023 ad oggi è del 50%. – dice Silvagni -Uno stimolo per individuare nuovi strumenti e favorire ancor di più le aperture dei negozi in centro, ma anche un riconoscimento del lavoro che l’amministrazione ha svolto su un tema fondamentale per la capacità attrattiva di una città fortemente caratterizzata dal terzo settore e vera e propria locomotiva economica del terziario nella Marsica”.