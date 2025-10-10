IL COMUNE DELL’AQUILA RICEVE IL PREMIO “BANDIERA VERDE PARCHI E FORESTE”

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha ricevuto la “Bandiera Verde Parchi e Foreste”. Il riconoscimento è stato conferito dalla Ferfa – Federazione Rinascita Forestale e Ambientale – per le azioni condotte dall’ente finalizzate alla valorizzazione del proprio patrimonio ambientale e la tutela dei servizi eco-sistemici in armonia con il territorio.

La consegna è avvenuta questa mattina, al Parco del Castello, nel corso di una cerimonia a cui hanno preso parte il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, Ezio di Cinzio, della dirigenza nazionale Ferfa, Maurizio Cattoi, ex dirigente del Corpo Forestale dello Stato, Evelina Cornelli, ex elicotterista del Corpo Forestale dello Stato.

“Abbiamo richiesto ed ottenuto la Bandiera Verde per le attività messe in campo per la promozione e la tutela del significativo potenziale ambientale della nostra città – hanno sottolineato il sindaco Biondi e l’assessore Taranta -. Questo riconoscimento è un ulteriore stimolo per continuare ad operare per la salvaguardia del territorio, promuovendo buone pratiche e rafforzando il legame tra paesaggio, comunità e opportunità di sviluppo”.

La Bandiera verde è un riconoscimento nazionale, istituito dalla Federazione Rinascita forestale e Ambientale (FERFA), nel 2022, in occasione dei 200 anni dall’istituzione del Corpo forestale dello Stato. Viene assegnata sulla base di numerosi parametri che valutano la gestione sostenibile del patrimonio agricolo e forestale, la presenza di progetti per le risorse idriche, la pubblicazione del Catasto Incendi boschivi e i relativi piani antincendio, la tutela degli alberi monumentali e dei boschi vetusti. Ulteriori criteri riguardano la promozione dell’educazione ambientale nelle scuole, la presenza di servizi di vigilanza ambientale, progetti per il dissesto idrogeologico, la gestione di vivai e giardini botanici, la valorizzazione di pascoli montani, rifugi, piste ciclabili, sentieristica, accessibilità e aree sosta.