IL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI PRESENTA IL CALENDARIO DEGLI EVENTI NATALIZI 2021

ROSETO DEGLI ABRUZZI – E’ stato presentato questa mattina, alla presenza del Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, dell’Assessore al Turismo Lorena Mastrilli, della Consigliera Comunale Annalisa D’Elpidio e del Presidente del BIM Teramo, Gabriele Minosse, il ricco calendario degli eventi di Natale 2021 che animerà le festività su tutto il territorio rosetano coinvolgendo grandi e piccini da domani, mercoledì 8 dicembre, fino all’Epifania.

“Seppur in poche settimane siamo riusciti a realizzare un programma attraente ed attrattivo, ricco di eventi e con un’offerta plurale e variegata che, ne siamo certi, riuscirà a richiamare tanta gente anche da fuori Roseto” ha sottolineato, in conferenza stampa, il primo cittadino di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes. “Per il futuro l’obiettivo è quello di lavorare “in rete” con gli altri comuni del territorio, condividere gli eventi, i calendari, proporre dei “percorsi diffusi” che ci consentano di portare tanti visitatori nella nostra Città. Purtroppo il momento è ancora difficile, non siamo ancora pienamente usciti dalla fase pandemica, ma malgrado ciò in giro c’è tanta voglia di uscire, di socializzare, di tornare a vivere, di svagarsi in sicurezza, di vivere dei momenti lieti in compagnia e con la propria famiglia. Questo calendario degli eventi è il frutto di un grande lavoro di squadra in cui ognuno ha messo le proprie competenze e le proprie risorse, non posso quindi che ringraziare quanti vi hanno lavorato, le associazioni, le scuole, i comitati e il BIM di Teramo che ci ha concesso un importante contributo per la realizzazione degli eventi”.

“Siamo lieti di presentare oggi un calendario natalizio volto all’intrattenimento di tutta la cittadinanza, organizzato in poco tempo, ma con grande attenzione e la precisa volontà di coinvolgere tutte le eccellenze del nostro territorio. Ovviamente a farla da padrone saranno gli eventi rivolti ai più piccoli, tutti o quasi però pensati in “forma creativa” grazie alla presenza di numerosi i laboratori rivolti proprio ai bambini. Non mancherà ovviamente il divertimento grazie alla presenza dei personaggi più amati come Babbo Natale, gli Elfi, il Grinch e ovviamente la Befana. Tanta la musica, grazie al coinvolgimento delle scuole di Roseto che daranno vita alle piazze con concerti di vario genere. Spazio poi alla danza, al pattinaggio ed a tanti spettacoli messi in scena grazie al coinvolgimento delle scuole e delle associazioni rosetane” ha dichiarato l’Assessore con delega al Turismo, Lorena Mastrilli. “Il calendario quest’anno sarà poi molto “itinerante” e prevede tanti appuntamenti in giro per il territorio e le sue frazioni. La piazza principale del Natale rosetano sarà ovviamente piazza della Repubblica, ma quasi sempre connessa a piazza della Libertà, dove sono ubicati i mercatini, il presepe e l’Albero di Natale. Tante le manifestazioni che animeranno anche le frazioni dove ci saranno tombolate, intrattenimento, premi e dolci per i bambini. Infine appuntamenti con la musica lirica e i canti natalizi e, nelle chiese cittadine, due appuntamenti con la musica corale. Insomma, sarà un calendario aperto a tutti i gusti, accompagnato dagli addobbi e dalle luminarie su tutto il territorio, nel quale ci sarà grande attenzione al rispetto del distanziamento e delle normative volte al contrasto del Covid-19 per delle festività natalizie all’insegna della sicurezza”.

“Natale è un momento importante non solo per le famiglie e per la comunità, ma anche per il commercio cittadino e per questo abbiamo lavorato per vestire Roseto a festa, per avere una Città in pieno fermento sotto le feste, animata da tanti eventi” ha spiegato la Consigliera Annalisa D’Elpidio. “Si è scelto di dare ampio spazio ai mercatini e dall’8 dicembre in piazza della Libertà si terrà il “Mercatino di Natale” con oggettistica e prodotti tipici abruzzesi. Inoltre, durante il periodo delle feste, tutte le domeniche si svolgeranno in piazza Olimpia dei mercati straordinari a tema natalizio organizzati da Anva Confesercenti e Fiva Confcommercio. Infine dal 12 dicembre presso “L’Arena 4 Palme” sarà posizionata una grande pista di pattinaggio aperta dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 24.00. Ringraziamo l’Associazione “AssoRose” che si è occupata di filodiffusione e dell’addobbo a festa delle vie cittadine e delle attività. Infine invitiamo la cittadinanza, per queste feste, a sostenere il commercio locale, messo a dura prova dalla pandemia, acquistando nei negozi del nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale ci tiene a ringraziare per il proprio contributo nella realizzazione del calendario degli eventi di Natale 2021 i volontari della Croce Rossa Roseto, della Protezione Civile Roseto, dell’Associazione Carabinieri in Pensione, delle Guardie Ambientali e dell’Associazione Nonni Vigili per la loro presenza durante le manifestazioni.

“Questa è la casa dei comuni quindi siamo felici di ospitare Roseto e le sue iniziative” ha sottolineato, nel suo saluto, il Presidente del BIM Teramo, Gabriele Minosse. “Abbiamo cercato di dare il nostro contributo per la realizzazione di questi eventi e siamo vicini al Comune di Roseto degli Abruzzi e alla sua cittadinanza, lieti di poter supportare il territorio nell’organizzazione di questo calendario e degli eventi futuri”.

ECCO IL CALENDARIO DI NATALE 2021

08 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Inaugurazione della Casa di Babbo Natale e del suo Giardino Incantato

Dalle 14.00 alle 16.00 Laboratorio Creativo: “Palla Pallina Natale Si Avvicina” a cura di “La Trottola 2.0” in Collaborazione Con Giorgia Pasquini

16.30 – “Spettacolo Magico Acqua e Fuoco” 1a Parte

17.00 – Accensione dell’Albero e sfilata fino a Piazza Della Libertà per l’accensione delle Luci, del Presepe e del bellissimo Albero delle Gomitoline

17.30 – “Spettacolo Magico Acqua e Fuoco” 2a Parte

18.00 – Esibizione della Palestra “Asd Energy”

11 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Celebrazione dei 100 Anni del basket a Roseto

Dalle ore 09.00 annullo filatelico con possibilità di acquistare la Cartolina del Centenario con un annullo dedicato a Roseto

Dalle 11 alle 12.30 allestimento di piccoli campi per i bambini con il supporto di istruttori specializzati che intratterranno i piccoli con giochi e tiri a canestro. gadget e divertimento assicurati

Alle 12.30 premiazione dei personaggi più emblematici della storia della pallacanestro rosetana

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Dalle 15 alle 17: Laboratorio creativo con l’Elfo Burlone con “Fata Animazione”

PIAZZA DELLA LIBERTA’

17.00 – Animazione con l’Elfo Giocoliere con led luminosi

12 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Dalle 15 alle 17 – Ci Trucchiamo con Babbo Natale a cura di “Fata Animazione”

COLOGNA SPIAGGIA – PIAZZA RE DI PUGLIA

Dalle 16 alle 17 – Esibizione Pattinaggio Artistico delle Società “Asd Skating La Paranza Roseto” e “Asd Pattinaggio Roseto” – “Stelle Sui Pattini”

Alle 17.30 Spettacolo “Le Magiche Bolle Giganti”

GIOVEDI’ 16 DICEMBRE 2021

ROSETO DEGLI ABRUZZI – PALAZZO DEL MARE

Alle ore 17.30 – La “Settembrata Abruzzese” Recital di poesie dialettali a tema natalizio dei poeti della Settembrata. A Seguire Spettacolo della “Compagnia di Canto Popolare Abruzzo Forte e Gentile”

18 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Dalle 14.30 alle 16.30 Animazione “Divertiamoci con i Giochi di Una Volta” a cura di “Fata Animazione” – Intrattenimento Offerto dalla Proloco di Roseto

Alle 16.30 Esibizione degli allievi della Scuola di Canto “Music Space Academy” che scalderanno l’atmosfera con Canzoni Natalizie

17.00 Esibizione dei “Magici Trampolieri e Giocolieri Luminosi” 1a Parte

17.30 Esibizione degli allievi della Scuola “Centro Musica Moderna – Lizard” Canti e Musiche Natalizie uniti o brani Pop-Rock

PIAZZA DELLA LIBERTA’

Alle 18.30 l’Associazione “B Dance Project” con la Direzione Artistica di Federica Angelozzi e Sabatino D’Eustacchio presenta uno Showcase di Natale con gli allievi dell’Accademia, “Un Piccolo Regalo di Natale di Danza per Tutti!”

A Seguire Esibizione dei “Magici Trampolieri e Giocolieri Luminosi” 2a Parte

19 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA LIBERTA’

Dalle 10 alle 12.00 – Aspettando Babbo Natale gli Elfi divertono i bambini

Gran Tour di Babbo Natale tra le frazioni e “Raccolta delle Letterine dei nostri bambini”

Ore 09.30 Cologna Spiaggia – Piazza Re Di Puglia

Ore 10.00 Cologna Paese – Piazza Della Chiesa

Ore 10.30 Casale – Piazza della Chiesa

Ore 11.00 Santa Lucia – Piazza della Chiesa Nuova

Ore 11.20 San Giovanni – Largo De Lollis

Ore 11.40 Campo A Mare – Piazza Aldo Moro

Ore 12.00 Santa Petronilla – Parchetto del Campo Sportivo

Ore 12.20 Piazza della Repubblica

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Dalle 15 Alle 17 – Truccabimbi e l’Elfo Raffo’: divertimento e colore con “Fata Animazione”

Dalle Ore 16.00 – Babbo Canestro divertimento assicurato a cura di “Asd Minibasket”

CHIESA DI MONTEPAGANO

Ore 21.00 Concerto Musicale del Coro Polifonico Ars Vocalis “Dolci Atmosfere Natalizie”

21 DICEMBRE 2021

CAMPO A MARE

Ore 21 – Chiesa Beata Madre Teresa di Calcutta, Concerto Lirico “In…Canto Di Natale dal pianoforte di Beethoven alle melodie di Puccini”

23 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Salle 10.00 alle 12.00 Laboratorio creativo con Babba Angela. Un dispettoso Grinch animerà la piazza e divertirà i più piccoli

Alle 16.00 Premiazione del “1° Concorso Artistico in Memoria di Ester Pasqualoni” – Un Disegno Contro La Violenza “D’Amore non si muore”

PIAZZA 1° MAGGIO

Dalle 15 alle 17 l’Associazione Pony Rangers propone un Laboratorio Creativo: “Scopriamo la natura con un Amico Speciale – Attività di avvicinamento al Pony”

Set Fotografico con i Pony Natalizi

CHIESA SS. MARIA ASSUNTA

Ore 21.00 Concerto Musicale del Coro Polifonico Ars Vocalis “Natale In Jazz”

PALAMAGGETTI

Dalle 20.00 in poi “Una Cervellotica Caccia al Tesoro” – Enigmi ed intrighi da risolvere, lo staff “ORganizziamos” vi attende per la 1ª Caccia al Tesoro Invernale!

24 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Dalle 10.00 alle 12.00 Laboratorio Creativo con Babba Angela e Cinzia

Dalle Ore 15.00 Premiazione Concorso “Ri-Nascita” – Un Presepe senza sprechi con l’esibizione del Tenore Doriano Sansonetti

Dalle 15.30 alle 17.00 Il Vero Babbo Natale con il suo fedele aiutante Elfo consegneranno Attesati di Bontà ai più piccini

Alle 17.00 “Musica In Piazza” con i giovani allievi della Scuola Musicale “Musicahademia”

26 DICEMBRE 2021

MONTEPAGANO

Dalle 16 torna la Magia della Natività nel Borgo con la 48ma Edizione del Presepe Vivente

Un’emozionante rappresentazione delle scene salienti della nascita di Gesù

Stand di Prodotti Tipici e Dolcezze per i più piccoli

27 DICEMBRE 2021

SANTA PETRONILLA – PIAZZETTA DI SAN PIETRO

Dalle 15.30 alle 17.30 – Supertombola Divertente, Momenti di allegria e socialità con Sessioni di Tombola per i bambini – In Premio Giochi e Dolcezze

28 DICEMBRE 2021

PIAZZA DELLA LIBERTA’

Dalle 15.30 alle 17.30 Tombola Favolosa (Tombola e Favole Natalizie) a Cura della “Trottola 2.0”

29 DICEMBRE 2021

SAN GIOVANNI – LARGO DE LOLLIS

Dalle 15.30 alle 17.30 – Supertombola Divertente, Momenti di allegria e socialità con Sessioni di Tombola per i bambini – In Premio Giochi e Dolcezze

30 DICEMBRE 2021

SANTA LUCIA – PIAZZA DELL’UFFICIO POSTALE

Dalle 15.30 alle 17.30 – Supertombola Divertente, Momenti di allegria e socialità con Sessioni di Tombola per i bambini – In Premio Giochi e Dolcezze

01 GENNAIO 2022

CASAL THAULERO – PIAZZA DELLA CHIESA

Dalle 15 alle 17 – Super Baby Tombola con Animazione e Truccabimbi a cura di “Fata Animazione”

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Dalle 16 Alle 18: Il Fantastico Mondo Di Frozen: Anna Elsa e Olaf incontreranno i bambini per un augurio di Buon Anno e Tanti Selfie

02 GENNAIO 2022

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

10.30 –12.30 Laboratorio Creativo “La Magia Della Befana” a cura di “La Trottola 2.0”

COLOGNA PAESE – PIAZZA DEL TEATRO

Dalle 15 alle 17 Supertombola Divertente, Momenti di allegria e socialità con Sessioni di Tombola per i bambini – In Premio Giochi e Dolcezze

Alle 17.00 Chiesa di San Nicola Vescovo – Concerto Del Coro Polifonico Ars Vocalis “Natale In Jazz”

05 GENNAIO 2022

MONTEPAGANO

Dalle 16 alle 17.30 Supertombola Divertente

CHIESA SS. MARIA ASSUNTA: CONCERTO DI MUSICA

Alle 21.00 Chiesa Ss. Maria Assunta – Concerto Di Musica Classica dell’Aassociazione Rossini

06 GENNAIO 2022

PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Dalle 14.30 alle 16.30 Laboratorio “Aspettando La Befana” con Angela

Alle 17.00 “La Befana Arriva Dal Campanile” – Discesa di simpatiche Befane che distribuiranno Dolci e Carbone!

Alle 18.30 – Concerto offerto dallo storico Gruppo “Le Ombre”

“Musiche ed Emozioni degli Anni ’60 e ’70”