IL COMUNE DI SAN DEMETRIO CANDIDATO A OSPITARE LA PRESTIGIOSA RASSEGNA “JAZZ INN”

SAN DEMETRIO NE’ VESTINI – La Fondazione “Ampioraggio” ha promosso, per il nono anno, il format “Jazz’Inn”, un evento che si propone di diventare uno strumento di coesione territoriale, trasformando un borgo in uno smart village e sperimentando modelli di sviluppo sostenibile. Quest’anno, 59 territori (Comuni, GAL, Associazioni di Comuni, ecc.) si sono proposti per ospitare l’evento.

“Alla conclusione della prima fase di valutazione”, dice il sindaco Antonio Di Bartolomeo, “solo 21 sono rimasti in lizza, tra cui il Comune di San Demetrio Ne’ Vestini, unico Comune della provincia aquilana e uno dei due abruzzesi a superare questa fase. Ora si apre la seconda fase; il Comune è attivamente impegnato nella preparazione di questa importante fase di selezione. Il paese che verrà scelto avrà l’onore di ospitare la IX Edizione di Jazz’Inn nella settimana dal 29 settembre al 3 ottobre, e quindi San Demetrio avrà la possibilità di trasformarsi in un centro di innovazione e cultura, accogliendo centinaia di innovatori da tutta Italia, offrendo loro l’opportunità di incontrarsi, scambiare idee e discutere le sfide e le opportunità legate all’innovazione. Questa fase prevede un coinvolgimento attivo della community. Oltre al voto della commissione di valutazione, da oggi lunedì 24 marzo al 30 marzo sarà attiva una “survey” pubblica sul gruppo Facebook di Fondazione Ampioraggio (https://www.facebook.com/groups/299305673498674))”.

“Invitiamo pertanto tutti i cittadini utenti del noto social a influenzare la scelta finale e a partecipare attivamente alla votazione online al link di cui sopra. Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto finora e ci impegneremo con passione per proseguire su questa strada, coinvolgendo anche altri Comuni vicini per promuovere e valorizzare le nostre peculiarità culturali, tecnologiche e produttive. Questa sarà un’occasione per il nostro Comune e per tutto il territorio che verrà coinvolto attivamente per mobilitarsi e dimostrare la propria capacità di attivare reti e connessioni intorno a Jazz’Inn. Sostenere questa candidatura significa offrire a San Demetrio e a tutti i paesi e alla città territorio un’opportunità unica di visibilità e sviluppo”.