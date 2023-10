IL COMUNE DI SULMONA: “RIPULITE 500 CADITOIE STRADALI OSTRUITE CHE CAUSAVANO ALLAGAMENTI”

SULMONA – Sono partiti i lavori per la pulizia delle caditoie stradali in Città, avviati su iniziativa dell’Assessorato ai Lavori Pubblici. Opere di manutenzione necessarie in prossimità della stagione autunnale, allo scopo di evitare che le piogge, a caditoie intasate, possano provocare l’allagamento delle strade. Solo nell’ultima settimana di settembre sono state ripulite a fondo circa cinquecento caditoie, che erano state ostruite da rifiuti, dalle carte alle cicche di sigaretta.

“Nel corso delle operazioni è stata riscontrata la presenza di rifiuti di vario genere, in particolare, cicche di sigaretta le caditoie già pulite sono segnalate in rosso. Nei prossimi giorni, con il favore delle buone condizioni metereologiche, i lavori proseguiranno a ritmo serrato così da completare tutte le zone della Città. Il lavoro di pulizia delle caditoie procede di pari passo con l’asfalto delle strade in condizioni di maggiore criticità, così da garantire ad ogni strada una sistemazione decorosa ed evitare ai cittadini qualsiasi forma di disagio”.