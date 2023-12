IL CONSOLE GENERALE DELLA FRANCIA RICEVUTO DAL PREFETTO DI PESCARA FERDANI

PESCARA – Lunedì 11 dicembre 2023 il Console Generale della Repubblica Francese in Roma, Fabrice Maiolino, accompagnato dal Console Onorario della Repubblica Francese in Pescara, Natalia Maria Coppa Solari, ha incontrato nel Palazzo del Governo il Prefetto di Pescara, Flavio Ferdani.

Nel corso del cordiale incontro sono state affrontate tematiche di interesse comune e, in particolare modo, il Console Generale ha sottolineato la costante collaborazione istituzionale che lega la Francia all’Italia manifestando grande interesse per il territorio di questa provincia e ringraziando per l’attenzione che le Autorità locali prestano ai concittadini francesi che vi risiedono.

Il Prefetto ha condiviso l’importanza di ogni iniziativa che favorisca interscambi culturali, sociali ed economici fra i due Paesi soffermandosi soprattutto sul tema della legalità.