IL CONSORZIO DI BONIFICA: “RISPETTARE IL FERMO IRRIGUO NEL FUCINO PER EVITARE LO STOP IDRICO”

AVEZZANO – A fronte del perdurare della stagione siccitosa e in attuazione del protocollo firmato alla presenza del Prefetto, del Consorzio di Bonifica Ovest, dei sindaci del territorio e delle associazioni di categoria dell’Aquilano, “si ribadisce che il fermo irriguo resta in vigore dalle ore 08:00 del sabato alle ore 06:00 del lunedì”.

Nonostante tali disposizioni siano state condivise e sottoscritte da tutte le parti coinvolte, il Consorzio di Bonifica Ovest, a seguito di controlli effettuati sul territorio fucense, “ha riscontrato numerose violazioni da parte di agricoltori che hanno ignorato il divieto di irrigazione nei giorni stabiliti. Si precisa che l’Ente ha attivato ogni risorsa disponibile per assicurare un approvvigionamento idrico adeguato, nel rispetto delle concessioni in essere. Tuttavia, qualora il livello dei canali principali dovesse scendere sotto la soglia critica dei 50 centimetri, il Consorzio sarà obbligato a segnalare al Genio Civile e all’Autorità di Distretto la necessità di interrompere completamente le attività di emungimento dai pozzi, con gravi conseguenze per l’intera filiera agricola”.

“Il Consorzio rivolge dunque un appello alla comunità agricola, affinché vengano rispettate scrupolosamente le disposizioni emesse dalla Prefettura. Un uso consapevole e responsabile dell’acqua è oggi più che mai indispensabile. L’inosservanza delle regole comporterà l’adozione di misure drastiche, inclusa la sospensione totale dell’erogazione idrica”.