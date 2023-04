IL CORTILE DI CELESTINO: DON AMBROGIO MAZZAI A L’AQUILA PER SECONDO APPUNTAMENTO

L’AQUILA -“È un onore per me venire all’Aquila a parlare e a portare la mia testimonianza su un tema così importante come il Perdono. Qui dove, ogni anno, si rinnova il rito solenne della Perdonanza Celestiniana”.

Con quasi 350 mila followers su TikTok, Don Ambrogio Mazzai, classe 1991, è un vero influencer con la tonaca. Si rivolge ai ragazzi regalando pillole di saggezza e ironia, come un fratello maggiore.

Il 14 aprile, alle 18, a palazzetto dei Nobili, nell’ambito degli appuntamenti de “Il Cortile di Celestino”, il cartellone che il Comune dell’Aquila ha predisposto in collaborazione con la Curia per l’anno della Misericordia, il protagonista sarà proprio Don Ambrogio Mazzai, nell’appuntamento che prende il nome dal suo libro “Upsy Daisy”.

“Don Mazzai è molto seguito sui social e crediamo che in questa missione di comunicazione possa anche rientrare il messaggio del Perdono di Celestino, che parte dall’Aquila ma supera i suoi confini”, si legge in una nota.

“Inoltre – aggiunge Ersilia Lancia, assessore al Turismo del Comune dell’Aquila – abbiamo pensato che fosse importante raccontare l’Anno della Misericordia donatoci da Papa Francesco, e parlare di Perdonanza anche attraverso le nuove piattaforme di comunicazione che tanto appassionano i ragazzi e con testimoni credibili.”

“Un’altra lodevole iniziativa promossa dall’assessore Lancia che sottolinea ancora di più – dichiara don Claudio Tracanna, responsabile ufficio comunicazioni dell’Arcidiocesi dell’Aquila – l’importanza dell’Anno della Misericordia concesso da Papa Francesco all’indomani della sua visita all’Aquila. Un evento che sicuramente saprà coinvolgere le generazioni più giovani”.