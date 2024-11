IL CORTOMETRAGGIO DELL’ABRUZZESE MASCIOLI IN CONCORSO AL DAVID DI DONATELLO

SULMONA – Una grandissima soddisfazione per l’attore, regista e conduttore abruzzese Mirko Mascioli. “Lei, il mio tutto”, il cortometraggio ispirato a un fatto realmente accaduto è in concorso ai prossimi David di Donatello 2025 sezione cortometraggi .

Il corto narra la storia Vittorio (Mirko Mascioli), un ispettore che ha sempre vissuto per la moglie Ornella (Daniela Fazzolari). Lei era tutto per lui. Durante il periodo della gravidanza la moglie muore. Dopo la sua morte la vita si è fermata. Lui porta sempre con se la foto della moglie, diventa un simbolo della zona. Loro vivevano l’uno per l’altra, sente troppo la sua mancanza. Vittorio passa le giornate nei luoghi dove andava spesso con la moglie, sempre con la foto di lei, principalmente a villa Sciarra, a Roma (il film è ambientato) sognando la moglie e rivivendo dei momenti trascorsi insieme. Lei e’ sempre presente mandando dei segnali a lui. Con le piume e via dicendo. Lui è una persona molto credente e spirituale.

La regia è di Mirko Mascioli. Il progetto è prodotto e distribuito dallo stesso inviato del programma di Rai2 “leggerissima estate” e “Azzurro Storie di mare 2024” Rai1, Mirko Mascioli (e’ anche sceneggiatore del progetto) con la collaborazione di Daniela Fazzolari (“CentoVetrine” canale5, “Un passo dal cielo” Rai1). Per l’Abruzzo in particolare per Sulmona è una grandissima occasione essere rappresentati a livello nazionale e internazionale nella cultura e nello spettacolo dall’affascinante e talentuoso Mascioli. Volto noto dello spettacolo ha un curriculum di tutto rispetto. Rievochiamo “Occhi Azzurri” il film sul femminicidio (che lunedì è la giornata contro la violenza sulle donne)e’ stato proiettato anche all’estero, ha partecipato a festival nazionali e internazionali. Ha anche vinto diversi premi come migliore attore e regista. Lo spot sulle reti nazionali sulla sclerosi multipla con Annalisa Minetti e Daniela Fazzolari. Lo spot sulla violenza contro le donne andato in onda sulle reti nazionali con Daniela Fazzolari. La conduzioni di “Tutto sulle star”.

Programmi Rai come inviate, ruoli comici e ospite fisso : “Star Bene” con Livio Beshir , “Leggerissima estate” con Sabino Zaba e Valeria Marini, “Azzurro storie di mare” con Beppe Convertini, su la7d “Switch Style” con Elisabetta Gregoraci, a Mediaset con Alessandro di Sarno e Carmen Russo e tanti altri. Scrive come giornalista per diverse testate nazionali e anche direttore ed editore di M.A.Star News24. Ha scritto 2 libri “Tutto i segreti della comunicazione per essere vincenti nella vita” e “come interpretare i segnali non verbali”.