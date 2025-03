IL CORTOMETRAGGIO “SOPRA LA BARRIERA” GIRATO NEL CARCERE DI LANCIANO SARA’ PRESENTATO IL 13 MARZO

LANCIANO – A dieci anni precisi dal suo inizio, il progetto della LND Abruzzo “Mettiamoci in gioco” – realizzato con il Carcere di Lanciano (Chieti) – e la Libertas Stanazzo – squadra che milita nel campionato di Calcio a Cinque di Serie D – diventano un cortometraggio prodotto dalla Lega Nazionale Dilettanti per presentare il proprio impegno nell’inclusione e nel sociale. “Sopra la barriera”, cortometraggio che racconta l’esperienza sportiva e sociale delle squadre Libertas Stanazzo Calcio a 5 di Lanciano e Palla al Piede Calcio a 11 di Padova, sarà presentato in anteprima in Abruzzo giovedì prossimo 13 marzo alle ore 10.00 all’interno del teatro del penitenziario stesso.

L’evento rappresenta un’importante occasione per riflettere sul valore inclusivo dello sport e sul suo ruolo rieducativo all’interno degli istituti penitenziari. A seguire sarà inaugurato, alla presenza del Presidente della LND Giancarlo Abete, il nuovo campo in erba sintetica all’interno del Carcere di Lanciano donato dalla LND e dal Comitato Regionale Abruzzo a margine della manifestazione dello scorso anno “Quarto Tempo”, ulteriore testimonianza dell’impegno del mondo sportivo nel favorire il reinserimento sociale attraverso il calcio.

Tra gli ospiti del dibattito, presenti oltre a da Abete, al presidente LND Abruzzo Concezio Memmo e la direttrice del penitenziario lancianese Daniela Moi, ci saranno il vicepresidente FIGC Daniele Ortolano, il vicepresidente e responsabile Calcio a Cinque regionale Salvatore Vittorio, il consigliere della Divisione Calcio a Cinque Stefano Salviati, il coordinatore dell’Area di Responsabilità Sociale della LND Luca De Simoni, il consigliere regionale Nicola Campitelli, il sindaco di Lanciano Filippo Paolini, il vicesindaco e assessore allo Sport Danilo Ranieri, in rappresentanza del CNEL Emilio Minunzio. Modererà l’incontro il direttore del Centro Luca Telese.