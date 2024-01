IL DAVID DI DONATELLO, VICTOR PEREZ, ALLA FIERA DELL’INNOVAZIONE DELL’ATENEO AQUILANO

L’AQUILA- Dall’Aquila a Hollywood e ritorno: Victor Perez, vincitore nel 2019 del David di Donatello e in assoluto oggi uno dei più apprezzati professionisti internazionali nel mondo degli effetti visivi, sarà tra i protagonisti di ‘Chance|Change – Fiera del lavoro e dell’innovazione’, in programma nel fine settimana all’Aquila. Perez è originario di Lucera in Spagna, ha iniziato ad appassionarsi alla fotografia all’età di 6 anni. Si è poi dedicato alla computer grafica ed ha iniziato a studiare da attore, dapprima in una scuola di teatro del paese natale quindi nella Escuela Superior de Arte Dramático di Malaga, dove si è diplomato nel 2004.

Nel sisma del 2009, Pérez è sopravvissuto per pochi secondi al crollo della sua abitazione ed è stato costretto a trasferirsi a Londra, studiando effetti visivi agli Escape Studios. Ha quindi lavorato per alcune produzioni hollywoodiane come “Harry Potter e i Doni della Morte” e “127 ore” (2010), “Il cavaliere oscuro – Il ritorno”, “Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare” (2011), “Rogue One: A Star Wars Story” (2016).

Nel 2019 ha vinto il premio David di Donatello nella categoria Migliori effetti speciali visivi con il film “Il ragazzo invisibile – Seconda generazione”. Al momento impegnato nel nuovo film di Gabriele Salvatores,di cui è da anni un prezioso collaboratore, su una sceneggiatura di Fellini nella New York degli anni ’40, il maestro di effetti visivi sarà ospite della prima giornata di Chance|Change, venerdì 19 gennaio (ore 18.30) l’aula magna del Dipartimento di Scienze Umane dell’Aquila, dove si svolge l’intera manifestazione.

Saranno inoltre presenti Davide Dattoli e Silvia Moroni, in due distinti talk previsti sabato 20. Guru dell’innovazione italiana, considerato tra i 30 under 30 più influenti in Europa, Dattoli sarà ospite all’interno di una tavola rotonda che coinvolgerà le maggiori imprese tecnologiche regionali e nazionali e moderata dal professor Luciano Fratocchi dell’Università degli studi dell’Aquila. ‘Chance|Change’, tre giorni di appuntamenti da venerdì 19 a domenica 21, è organizzata dalla cooperativa Realize.