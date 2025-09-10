“IL DELITTO DI SAMAN ABBAS”: ALL’EMICICLO PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MENGA

L’AQUILA – La “Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini”, organizza lunedì 15 settembre 2025, alle ore 11, presso la Sala “Benedetto Croce” di Palazzo dell’Emiciclo a L’Aquila, la conferenza stampa di presentazione del libro di Giammarco Menga “Il delitto di Saman Abbas – Il coraggio di essere libere”, edito da Newton Compton.

L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e del tenente colonnello Luigi Vaglio, comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri dell’Aquila.

Seguiranno gli interventi della presidente della Commissione Pari Opportunità, Rosa Pestilli, dell’autore e giornalista Mediaset del programma “Quarto Grado” Giammarco Menga, del tenente colonnello Maurizio Pallante, comandante del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Reggio Emilia, e della presidente della Camera di Commercio “Gran Sasso d’Italia”, Antonella Ballone.

La conferenza sarà moderata dalla giornalista Franca Terra, membro della Commissione Pari Opportunità. L’appuntamento si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso dal progetto “On The Road – Entra nelle scuole”, patrocinato dall’Ufficio Scolastico regionale, volto a diffondere la cultura della legalità, della libertà e della parità di genere. “On The Road” ha ottenuto anche il patrocinio dell’Arma Nazionale dei Carabinieri.