IL DIPLOMATICO PESCARESE LUIGI DIODATI NUOVO AMBASCIATORE DEL CONGO

PESCARA – Il nuovo ambasciatore in Congo è l’abruzzese Luigi Diodati. Il diplomatico di Pescara subentrerà a Luca Attanasio, ucciso nel febbraio scorso in un agguato

La nomina è avvenuta su proposta del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. A riferirlo il quotidiano Il Centro.

Classe 1964, Diodati si è laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Roma e ha intrapreso la carriera diplomatica nel 1992, prestando servizio presso la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo. Nel 1994 parte per il primo incarico all’estero presso l’Ambasciata d’Italia a Vilnius, cui nel 1998 seguirà quello presso l’Ambasciata d’Italia a La Paz. Nel 2002 fa rientro a Roma, dove assume presso la Direzione Generale per gli Affari Politici Multilaterali e i Diritti Umani. Nel 2007 assume servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Jakarta, Indonesia, dove viene confermato fino al 2011, anno in cui assume servizio presso l’Ambasciata d’Italia a Pretoria, Sudafrica. Nel 2015 torna alla Farnesina, presso la Direzione Generale per l’Amministrazione, Informatica e Comunicazioni fino al 2017, quando assume servizio in qualità di Console Generale a Osaka. Nel 2002 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica.