IL DIRETTIVO REGIONALE UDC: “NO A UN DECLASSAMENTO DELL’OSPEDALE DI TAGLIACOZZO”

AVEZZANO – “L’ospedale di Tagliacozzo va mantenuto e nessun tipo di declassamento dovrà essere apportato al presidio ospedaliero marsicano”.

E’ l’unanime posizione emersa nel corso del direttivo regionale dell’Udc, riunitosi ad Avezzano alla presenza del coordinatore regionale, Enrico Di Giuseppantonio, dei segretari provinciali di Chieti, Pescara, Teramo e L’Aquila e degli amministratori locali. Una posizione netta e chiara è stata rivolta alla Regione affinché “nel piano di riordino della rete ospedaliera abruzzese non vi sia alcuna incertezza o equivoci di sorta sull’Umberto I e sul ruolo che dovrà continuare ad avere nell’interesse dei cittadini dell’area – si legge in un documento dell’Udc -. Siamo convinti che non possano trovare fondamento ipotesi di accorpamento di reparti attualmente operativi nell’ospedale di Tagilacozzo in altre strutture ospedaliere e tantomeno ridimensionamenti di sorta”.

“L’Udc – concludono Carlo Giolitto, segretario provinciale de L’Aquila e Enrico Di Giuseppantonio, segretario regionale – insisterà perché nel piano di riordino della rete ospedaliera regionale, elaborato il codice identificativo dell’Umberto I venga modificato in modo che il Ministero della Salute riconfermi il presidio di Tagliacozzo”.