IL DIRETTORE DI ARTA ABRUZZO, MAURIZIO DIONISIO, NOMINATO VICE PRESIDENTE DI ASSOARPA

PESCARA – Il direttore generale di Arta Abruzzo, Maurizio Dionisio, aquilano, è stato nominato vicepresidente di AssoArpa, l’associazione che riunisce le Agenzie ambientali regionali e delle province autonome. Stamane la nomina nel corso dell’assemblea dell’associazione che si è tenuta in collegamento da remoto, nel corso della quale tutti i direttori delle Agenzie di protezione ambientale d’Italia hanno votato l’avvocato aquilano all’unanimità nel ruolo di vicepresidente.

AssoArpa è un organismo di raccordo e di sistema che opera al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate. In particolare, promuove una gestione strategica del sistema nazionale agenziale, cura le relazioni istituzionali e sociali, sovrintende ai sistemi di finanziamento delle attività e ai criteri di quantificazione dei relativi costi: inoltre, coordina l’organizzazione delle attività, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali.

“Con grande soddisfazione – dichiara il neo vicepresidente di AssoArpa, Maurizio Dionisio – rilevo l’apprezzamento da parte del presidente dell’Associazione, Giuseppe Bortone e di tutti i miei colleghi direttori delle Agenzie ambientali che ringrazio per la fiducia che mi hanno espresso e accordato. Sono certo che sapremo sviluppare le giuste sinergie per conferire un valore aggiunto alle attività delle singole Agenzie, valorizzandone i rispettivi patrimoni di know how e competenze tecnico-scientifiche in una logica di sistema”.

L’avvocato Dionisio, da poco rinnovato dalla Giunta regionale dell’Abruzzo per i prossimi 5 anni alla direzione generale dell’Agenzia per la tutela dell’ambiente, ricoprirà il ruolo di vicepresidente di AssoArpa. È la prima volta che un abruzzese ottiene un incarico nazionale di sistema di tale prestigio. La notizia della nomina, prontamente comunicata al presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e al vicepresidente con delega all’Ambiente, Emanuele Imprudente, è stata accolta con grande soddisfazione.

