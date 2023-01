IL DOPO LA FIERA DELLA BEFANA ALL’AQUILA: PULIZIA STRAORDINARIA DI ASM. GALLERY DEL PRIMA E DOPO

L’AQUILA – I turisti e tutti i visitatori si sono svegliati questa mattina, dopola Fiera della Befana di ieri, trovando una città pulita ed in ordine.

Lo spazzamento, la raccolta e la pulizia del centro storico, in particolare nelle aree coinvolte dalla fiera, è iniziato durante la notte e ha visto sul campo 32 operatori ecologici 9 autisti, 4 assistenti, con 2 compattatori per la raccolta della carta, 1 compattatore per la plastica e 2 compattatori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, 1 gru, 3 spazzatrici e 3 soffioni a spalla. Sono stati raccolti 1620 kg di cartone, 500 kg di plastica e 3880 kg di indifferenziato.

“La collaborazione di tutti gli operatori commerciali di ieri coinvolti dalla FIVA Confcommercio ha aiutato l’ASM Spa L’Aquila nel difficile compito assegnato dall’Amministrazione Comunale di far tornare pulito ed ordinato tutto il centro storico dopo la Fiera già alle prime luci dell’alba. Un lavoro imponente ma ben riuscito Grazie a tutti i nostri dipendenti”, si legge nella nota.