IL DRAMMA DELLE DIPENDENZE: ALL’AQUILA TRE APPUNTAMENTI APERTI ALLA CITTADINANZA

L’AQUILA – Prosegue il progetto culturale “Tra disagio e realtà: il dramma delle dipendenze”, sostenuto e promosso dalla Provincia dell’Aquila e organizzato dall’Associazione culturale Novecento.

Nei prossimi giorni è in programma un calendario di proiezioni aperto alla cittadinanza, con ingresso libero, presso la Casa del Volontariato in via Saragat all’Aquila. Gli appuntamenti sono per martedì 6, mercoledì 7 e giovedì 8 maggio, a partire dalle 17.30.

“Avvertiamo sempre di più la necessità di attenzionare alcuni fenomeni sociali di grande importanza che riguardano moltissimi giovani – ha dichiarato in una nota Angelo Caruso, presidente della Provincia dell’Aquila – Utilizzando lo strumento della cultura, abbiamo voluto dare il nostro contributo in termini di sensibilizzazione per moltissimi studenti, avvalendoci della preziosa collaborazione di insegnanti e dirigenti scolastici”.

“La forza comunicativa della settima arte sarà lo strumento per riflettere sull’alcolismo, sulla ludopatia e infine sulla piaga della droga negli anni ’80 con la proiezione di un vero cult movie ‘Amore tossico’, un omaggio doveroso al regista Claudio Caligari – hanno sottolineato dall’Associazione Novecento, che ha ideato il progetto – Dopo un programma pensato espressamente per gli studenti degli istituti scolastici superiori del comprensorio provinciale, gli appuntamenti proposti sono volutamente pensati per una partecipazione aperta alla città e per una maggiore condivisione dei temi trattati”.

L’intero programma culturale terminerà il prossimo 29 maggio con un incontro e una proiezione presso l’Istituto Serpieri di Avezzano (L’Aquila): in quella occasione la psicologa Floriana De Michele incontrerà gli studenti per discutere della dipendenza dall’alcol.