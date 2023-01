IL FIGLIO DEL SINDACO DI MONTORIO AGGREDITO DA UNA BABY GANG A MILANO: VOLEVANO IL SUO CELLULARE

MONTORIO AL VOMANO – Il figlio del sindaco di Montorio è stato aggredito da una baby gang a Milano. Lo rende noto il Messaggero precisando che la notizia è stato diffusa via facebook dal sindaco stesso che è anche consigliere regionale in Lombardia, Fabio Altitonante. «Oggi piccolo pit stop per Fede, operato al timpano dopo essere stato aggredito da una baby gang, che voleva sottrargli il cellulare».

Ecco il post: «Operazione ok: grazie a tutti i medici, agli infermieri e al personale sanitario. Mi ritengo una persona moderata, che non ha mai strumentalizzato le vicende personali. Da papà, prima di tutto, mi chiedo a quale deriva sia arrivata la nostra Milano, dove è pericolosa anche una passeggiata con gli amici sui Navigli. Prendiamone atto».

Altitonante racconta che suo figlio, 16 anni, ed altri tre compagni di scuola, verso l’ora di cena di un sabato sera di fine settembre, si trovano a fare due passi in zona Navigli per raggiungere la pizzeria dove avevano prenotato.

«Quindi un luogo pieno di gente a quell’ora», precisa il sindaco. E spiega che un gruppetto di ragazzi li hanno avvicinati e uno di loro da dietro le spalle ha sferrato un violento schiaffone prendendo il figlio in pieno all’orecchio che per il colpo è caduto a terra.

Poi, hanno minacciato gli altri tre di dargli subito i cellulari e prendere dalla tasca anche quello di suo figlio. Ma i tre non hanno ceduto alle minacce: si sono messi ad urlare e chiamare aiuto. Più persone si sono avvicinate e la baby gang si è data alla fuga facendo perdere le tracce. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per accompagnare il 16enne al pronto soccorso dove gli è stato riscontrato una lesione al timpano. Aperta un’inchiesta.