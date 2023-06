IL FILO CHE LEGA: I MERAVIGLIOSI LAVORI AD UNCINETTO DELLE DONNE DEL PAESE NEI CIELI DI COLLEPIETRO

L’AQUILA – Grande successo domenica scorsa per il primo giorno di “Filochelega” a Collepietro, paese in provincia dell’Aquila, sull’altopiano dei Navelli, con protagonisti i lavori all’uncinetto, messi in mostra con spettacolari istallazioni aeree, sopra le strade del paese e ad abbellire portoni e balconi.

Un progetto che nasce spontaneamente da un gruppo di donne affezionate alle tradizioni culturali, che in inverno hanno partecipato a laboratori.

L’installazione che sta attraendo tanti curiosi e turisti sarà visibile tutta l’estate.

