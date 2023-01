L’AQUILA – Torneranno in questo fine settimana, in decine e decine di paesi e città di Abruzzo, a rischiare la notte con i fuochi dei falò, delle farchie e dei torcioni, le feste dedicate a Sant’Antonio Abate.

Tra i più popolari e amati dei santi, vecchio barbuto e gioviale, con al fianco il fedele maialino con il campanello, patrono dei macellai e salumai, dei contadini e degli allevatori, protettore degli animali domestici, celebrato in feste carnascialesche e gaudenti, dove il vino scorre a fiumi, e gli indiavolati organetti fanno ballare il popolo in trasporto dionisiaco, i canti a lui dedicati scaldano il cuore.

E viene dunque da chiedersi cosa penserebbe il vero Sant’Antonio Abate, stando alla biografia di Sant’Atanasio, vescovo di Costantinopoli, suo discepolo, se resuscitando dopo 1.700 anni, si ritrovasse in una di queste feste a lui dedicate, da santo eremita nel deserto d’Egitto quale era, che, donato tutto quello che possedeva ai poveri, campò 105 anni, dedicandosi alla preghiera e al digiuno, amante del silenzio e della solitudine, vegano ante litteram. uomo per cui la vita terrena era solo una preparazione a quella eterna, tanto da rinchiudersi in fortezza romana abbandonata sul Mar Rosso per 20 anni, nutrendosi solo con il pane che gli veniva calato due volte all’anno, e che resistette alle tentazioni del Diavolo, che lanciava sul suo cammino pepite d’oro, che il santo scalciava via come vili ciottoli. Un uomo che tornava tra i suoi simili solo per contemplare la bellezza delle anime pure e semplici, per essere infine considerato il fondatore del monachesimo cristiano e il primo degli abati.

Molto dunque va spiegato della figura di questo affascinante santo, vissuto dal 251 e 356 dopo Cristo e sul senso di una devozione particolarmente viva e diffusa proprio in Abruzzo, e che ha ispirato grandi opere d’arte come quelle di Giovanni Battista Tiepolo, Hieronymus Bosch Paul Cézanne, Max Ernst e Salvador Dalì e scrittori come Gustave Flaubert.

L’occasione è stata offerta dal convegno che si è tenuto a Collelongo, in provincia dell’Aquila, dedicato alla salvaguardia e valorizzazione del patrimonio immateriale delle feste di Sant’Antonio Abate, a cui hanno preso parte Francesco Cerone, presidente del comitato Festa di Sant’Antonio Abate, l’archeologo Antonio Priamo Manna, la docente e studiosa di cultura contadina e di repertori musicali della tradizione orale, Omerita Ranalli, il professor Ernesto Di Renzo, il direttore dell’Istituto centrale per il patrimonio immateriale (Ipci) Leandro Ventura.

Evento che ha avuto la finalità di rilanciare, alla presenza di Vincenzo Capuano, presidente della Rete italiana per la salvaguardia delle feste di Sant’Antonio Abate, l’obiettivo di arrivare un giorno ad ambire al riconoscimento di patrimonio immateriale dell’umanità dell’Unesco. Ad oggi in Italia aderiscono alla rete 21 feste, e in Abruzzo per ora solo quelle quella di Collelongo, in provincia dell’Aquila, e di Fara Filorum Petri, in provincia di Chieti, tra le feste più conosciute, assieme Lettomanoppello, Scerni, Scanno, Atessa, Ateleta, Chieti, Roccaspinalveti, Cermignano, Caramanico Terme, a Tocco da Casauria, per nulla togliere alle tante altre suggestive feste.

Intanto a svelare l’arcano dell’”epigenetica di un culto popolare di Sant’Antonio abate è stato il professor Di Renzo.

“La figura di Sant’Antonio Abate – spiega Di Renzo – è al centro di una avvincente storia di folklorizzazione, che lo ha fatto diventare da ieratico eremita a santo carnale, simbolo di abbondanza, protettore degli animali e contro le epidemie, amato in particolare dalle comunità rurali. Punto di svolta è stata la nascita, a fine dell’anno Mille in Francia, dei canonici regolari di Sant’Antonio di Vienne, un ordine ospedaliero che curava in modo particolare la dolorosa eruzione cutanea conosciuta come fuoco di Sant’Antonio, provocata in particolare dall’ingestione di segale cornuta, ovvero contaminata dal fungo Claviceps purpurea, che era il cibo dei poveri che poteva provocare anche delirio, allucinazioni e comportamenti violenti. Gli Antoniani ottennero il permesso da Papa di poter dunque allevare maiali, segnalati con un campanello, anche in città dove ad altri non era consentilo, perché sporcavano e spaventavano i cavalli. Allevamenti necessari perché con il grasso di maiale producevano unguenti e preparati medici. Ecco dunque spiegato il nesso del santo con il fuoco, con le tentazioni demoniache e le visioni, e con il maiale. Un esempio di epigenetica, e la conferma che le tradizioni si devono evolvere e adattare, altrimenti scompaiono”.

Una festa, insomma ricca di storia e significati, e che si è accalorato Vincenzo Capuano, merita di essere valorizzata, costituendo appunto una rete nazionale.

“Fare rete significa in primis condividere le buone pratiche, ad esempio il coinvolgimento delle scuole e delle nuove generazioni nell’organizzazione di una festa che dobbiamo tramandare ai posteri, significa imparare gli uni dagli altri le migliori soluzioni nell’organizzazione degli eventi, saper lavorare alla documentazione, e fare massa critica per la promozione e anche per la ricerca di finanziamenti”, ha spiegato Capuano.

In particolare la rete ha come obiettivo quello di “contribuire alla diffusione e all’applicazione dei principi della “Convenzione Unesco per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale”, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, “contribuire alla diffusione e all’applicazione dei principi della “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul Valore del Patrimonio Culturale per la Società”, adottata a Faro il 27 ottobre 2005”, e “mettere in campo azioni di accreditamento della Rete presso le istituzioni subnazionali, nazionali e internazionali preposte alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio culturale immateriale”.

Per Omerita Ranalli, che ha lavorato ad un importante studio sui riti del fuoco in Abruzzo “quello di sant’Antonio non è un rito pagano, ci sono millenni di storia cristiana in mezzo, ad aver cancellato eventuali retaggi. La sua attualità è quella di creare comunità, e la costituzione di una rete, in Abruzzo, consentirebbe di valorizzare e rendere ancor più affascinanti l ben organizzate e condivise, le feste di sant’Antonio che si celebrano spesso negli stessi giorni in paesi anche vicini pochi chilometri, superando così campanilismi e autorefernzialità che non hanno più senso di esistere”.

Altro aspetto fondamentale delle feste di Sant’Antonio, in tutta Italia è la preparazione e conseguente distribuzione gratuita di granaglie bollite, offerte, oltre che ai

famigliari, ma anche a bambini, poveri, pietanza detta nella Valle Peligna: “ciàciotte” o “granate”, nella Marsica “ciceròcche”, nella valle Subequana “ranati”, solo per restare in provincia dell’Aquila, nel vicino Molise “r’sciusc”, in Puglia “chenidde”. A Scanno invece si distribuiscano i “sagne con la ricotta” antico pasto dei poveri che veniva offerto agli indigenti del paese, proprio a Collelongo anche la “pizza roscia”, sotto la cenere composta da un impasto di farina di grano e di mais, condita con salsicce, ventresca e cavolo ripassato in padella.

E ha rivelato Antonio Priamo Manna, nella sua densa relazione: “L’offerta è attestata nelle aree italo albanesi e grecaniche del Mezzogiorno in occasione dello Psycosabbaton, commemorazione dei defunti, dove avviene la preparazione di un misto di grano e legumi bolliti, detto ‘cuccìa’ consumato in privato o offerto ai bambini e ai poveri questuanti che lo richiedevano ‘per l’anima dei morti e per i bisognosi’. I rituali ortodossi di commemorazione dei defunti prevedono, analogamente all’antica offerta rituale della panspermia, in occasione dello psycosabbaton e in altre ricorrenze religiose, la preparazione e il consumo di un misto di grano bollito, addolcito, nelle più recenti consuetudini, con zucchero a velo. A livello eziologico sembra stretta la connessione pertanto con il mondo dei morti come specifica anche Di Nola il quale afferma che nell’atto di quest’offerta rituale vi è un richiamo alla credenza nel ritorno dei morti considerando che a San Vito, in provincia di Chieti, si questuavano “per l’anima de li muort”.

Il fuoco, il maiale, il demonio e le sue tentazioni le granaglie bollite. Fin qui tutto chiaro. Resta però sospesa la domanda di fondo: perchè questa festa è così sentita?

Suggerisce una risposta il professor Di Renzo: “da cosa deve oggi proteggerci, più di ogni cosa sant’Antonio abate? Dalle forze disgregatrici, dallo spezzarsi dei rapporti sociali. La sua benedizione e i suo dono è oggi il calore sociale, il piacere di stare assieme, flusso di senso di pienezza di cui abbiamo bisogno in quanto esseri empatici. La festa di sant’Antonio è teatro popolare, una rappresentazione collettiva. la distruzione del cibo, il fuoco intorno a cui ci si riunisce serve di creare senso del noi, dell’appartenenza, celebra una identità”.

Nell’epoca degli anacoreti digitali, della fuga nel virtuale e nelle bolle mediatiche, nelle relazioni sociali mediate da un schermo, piace credere dunque che Antonio Abate, santo eremita, sarebbe contento di vedere, nella festa a lui dedicata, gli umani provare gioia nel far parte di una comunità, e piacere nello stare insieme.