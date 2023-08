IL FUTURO VITIVINICOLO IN ABRUZZO E MOLISE: SE NE PARLA IN UN CONVEGNO A VASTO

VASTO – Le problematiche legate al settore Vitivinicolo per le nostre zone sono numerose, sia di carattere regionale piuttosto che di carattere Nazionale, in aggiunta a questi rileviamo i danni causati questa primavera dalla peronospora, ed in aggiunta i danni legati al clima, si è passati da un inverno poco piovoso ad una primavera piovosa ad un’estate con alte temperature.

Questo ha generato ripercussioni negative per le Cantine, ad essere colpite sono state le produzioni Simbolo per le nostre Regioni quelle del Montepulciano e quelle del Trebbiano, a questo si aggiunge il fatto che i vigneti colpiti dalla peronospora prima di tre anni non rientreranno in produzione, ne scaturisce una perdita stimata di circa il 30% di produzione.

Nell’ambito delle iniziative di Terra Viva Abruzzo Molise si è ritenuto di promuovere un Convegno con la partecipazione del Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Luigi D’Eramo, del Presidente Nazionale Terra Viva Claudio Risso, del Segretario Generale CISL Abruzzo Molise Giovanni Notaro, del Segretario Generale FAI-CISL Abruzzo Molise Franco Pescara, Dirigenti e Assessori della Regione Abruzzo e Molise, e Produttori del settore, che si terrà a Vasto (Chieti) il 31/08/2023, dalle ore 16,30 nella Sala Parrocchiale San Lorenzo Martire in Via Provinciale San Lorenzo.

Lo scopo del Convegno è mettere in luce i problemi che attanagliano il settore e ricerca insieme agli autorevoli ospiti soluzioni a sostegno e rilancio dello storico e importante settore per le nostre regioni.