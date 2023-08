“IL GIARDINO LETTERARIO”: A SAN PIETRO DELLA IENCA DI ASSERGI OSPITE FRANCO MARULLI

L’AQUILA – Per l’undicesimo incontro di domenica 3 settembre alle ore 16,30 con la rassegna culturale “Il Giardino Letterario”, nel tradizionale spazio verde dedicato ed attrezzato in San Pietro della Ienca (L’Aquila), sarà ospite lo scrittore e giornalista Franco Marulli, autore dello spettacolo “La Notte della Stella” dal quale, in collaborazione con il Teatro dei 99, è stata ideata la rappresentazione teatrale dedicata alla transumanza.

L’incontro, dal titolo “Settembre andiamo è tempo di migrare” (dalla poesia “I pastori” di Gabriele D’Annunzio), chiuderà gli incontri della decima rassegna culturale “Il Giardino Letterario” che, anche per il 2023, ha avuto grande successo di pubblico.

Per l’occasione l’Associazione “AnimaeMotus Escursioni” ha organizzato un’escursione agropastorale con partenza da Assergi (AQ) alle ore 14.30 (per informazioni 3281640280) e la scrivente Associazione offrirà ai presenti una degustazione di prodotti e ricette locali.

