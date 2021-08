IL GIGANTE CHE DORME: LA SPLENDIDA FOTO DEL GRAN SASSO PUBBLICATA DA FOCUS

TERAMO – Spopola su facebook la foto del Corno Piccolo del Gran Sasso d’Italia, scattata da Ugo Di Giammarco, che riesce a rendere visibile, come forse mai prima, il leggendario volto del Gigante che dorme.

” Riuscite a vedere il Volto del Gigante? L’ha fotografato il nostro amico che specifica: “Non c’è nessuna manipolazione, ho solo ruotato messo l’immagine in verticale e regolato i colori” – scrive Focus sul profilo facebook – . Si tratta di un esempio di pareidolia – dal greco “para” (simile) e “eidolon” (immagine) – un fenomeno psicologico che ci fa individuare forme note (come figure antropomorfe, visi, ma anche animali e oggetti) in immagini vaghe, disordinate o con contorni poco netti (paesaggi, nuvole, vegetazione, superfici di altri pianeti ecc.)”.

“Un’ipotesi vuole che questa tendenza sia stata selezionata dall’evoluzione, perché legata alla capacità di individuare il profilo di un predatore anche quando questo sia difficilmente riconoscibile”, conclude il post.